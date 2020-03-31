Как обустроить маленькую кухню, чтобы поместилось все необходимое: полезные советы
Маленькие кухни будут проблемой для всех жильцов дома. Ведь на нескольких квадратных метрах нужно найти место для кухонных принадлежностей, техники и моющих средств. Которые обустроить кухню, чтобы поместилось все необходимое – читайте в материале.
Даже на самой маленькой кухне всегда остается много места, которое не используется.
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Как правильно обустроить маленькую кухню
Место под раковиной
Можно использовать всю свободную площадь под раковиной / фото: Так просто
Чуть ли не на каждой кухне под раковиной ставят помойку. Однако даже в этом случае там остается свободное место.
Лучшим вариантом будет поставить там специальные кронштейны, чтобы разместить моющие средства.
Полочки
Металлические корзиночки помогут сэкономить место внутри / фото: Так просто
Чтобы увеличить полезную площадь в кухонных шкафчиках, хорошим вариантом будет размещение там металлических корзин.
Окно
Окно над раковиной можно обрамить полочками / фото: Так просто
Если на кухне есть окно, то часто по бокам есть место, которое пустует. Исправить это можно, добавив там полочки по вертикали.
Банки
Такие корзиночки можно сделать и своими руками / фото: Так просто
Часто на кухне накапливаются металлические баночки, которые тоже занимают много места в шкафчиках. Чтобы решить эту проблему, купите специальный держатель.
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Магниты
Хороший вариант для экономии пространства /фото: Так просто
Чтобы специи всегда были под рукой, их можно разместить прямо под рядом верхних кухонных шкафчиков. Для этого нужно приклеить магниты к баночкам, а также к самой мебели.
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