Ресторан под названием Lady Marmalade работает в канадском Торонто еще с 2009 года, однако недавно здесь закончили ремонт. Заведение занимает часть цокольного этажа трехэтажного кирпичного здания. Интерьер здесь обрамлен светлым деревом, и обилием зелени.

Архитектор Омар Ганди спроектировал интерьер заведения недалеко от центра города, сообщает Archdaily.

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Внешний вид здания после реновации сохранил свой первоначальный вид.

Заведение довольно узкое / фото Archdaily

Новое большое окно открывает интерьер ресторана для улицы. Облицовка кедрами и кирпичами является ключевой в ресторане. В задней части помещения также добавили дополнительные квадратные метры, чтобы расширить кухню и столовую.

Дерево является сердцевиной интерьера / Фото Archdaily

Ремонт превратил длинное, узкое темное здание в светлое, теплое пространство для крупных компаний. Новые окна спереди и сзади ресторана, а также новые фонари обеспечивают достаточное освещение даже в самые мрачные дни.

Кроме окон свет в заведении обеспечивают различного рода светильники / Фото Archdaily

Интерьер отделан балтийской березой создает фон для естественного света. Мебель и барная стойка здесь также сделаны из дерева. Зеленые акценты здесь создают комнатные растения на стенах.

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