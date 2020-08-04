Мармеладный ресторан: деревянный интерьер маленького заведения в Канаде
Ресторан под названием Lady Marmalade работает в канадском Торонто еще с 2009 года, однако недавно здесь закончили ремонт. Заведение занимает часть цокольного этажа трехэтажного кирпичного здания. Интерьер здесь обрамлен светлым деревом, и обилием зелени.
Архитектор Омар Ганди спроектировал интерьер заведения недалеко от центра города, сообщает Archdaily.
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Внешний вид здания после реновации сохранил свой первоначальный вид.
Заведение довольно узкое / фото Archdaily
Новое большое окно открывает интерьер ресторана для улицы. Облицовка кедрами и кирпичами является ключевой в ресторане. В задней части помещения также добавили дополнительные квадратные метры, чтобы расширить кухню и столовую.
Дерево является сердцевиной интерьера / Фото Archdaily
Ремонт превратил длинное, узкое темное здание в светлое, теплое пространство для крупных компаний. Новые окна спереди и сзади ресторана, а также новые фонари обеспечивают достаточное освещение даже в самые мрачные дни.
Кроме окон свет в заведении обеспечивают различного рода светильники / Фото Archdaily
Интерьер отделан балтийской березой создает фон для естественного света. Мебель и барная стойка здесь также сделаны из дерева. Зеленые акценты здесь создают комнатные растения на стенах.
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