Mars Society объявляет конкурс на проект первого города на Марсе: детали

Организация Mars Society анонсирует проведение международного конкурса на лучший проект дизайна города на 1 миллион жителей. Победители и призеры конкурса получат денежные вознаграждения.

О проведении конкурса пишет сайт Mars Society.

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Государство-город должен быть настолько самодостаточным, насколько это возможно. Также участникам нужно предусмотреть максимальное использование искусственного интеллекта, с помощью которого город сможет поддерживать жизнедеятельность.



Один из проектов города на Марсе / фото: Mars Society

Цель состоит в том, чтобы город смог производить всю еду, одежду, кров, электричество, общие потребительские товары, транспортные средства и машины для всего населения. С Земли будут импортировать только товары, изготовление которых требует земных ресурсов.

Все проекты будет оценивать специальная комиссия.



Важно предусмотреть все аспекты жизнедеятельности города / фото: Ukr.media

Как будут оценивать архитектурные проекты

Техническая составляющая – 30 баллов: какие инженерные системы будут использоваться? Как они будут работать?

составляющая – 30 баллов: какие инженерные системы будут использоваться? Как они будут работать? Экономическая – 30 баллов: Как сделать города экономически успешными?

– 30 баллов: Как сделать города экономически успешными? Социальная / культурная / политическая – 20 баллов: каким должно быть марсианское общество? Школы, искусство, спорт и другие мероприятия? Как можно сделать жизнь на Марсе лучше, чем на Земле? Какой строй должен быть у города-государства?

– 20 баллов: каким должно быть марсианское общество? Школы, искусство, спорт и другие мероприятия? Как можно сделать жизнь на Марсе лучше, чем на Земле? Какой строй должен быть у города-государства? Эстетическая – 20 баллов: как город-государство можно сделать привлекательным и приятным местом для проживания?

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Победители получат денежные вознаграждения / фото: Naked Science

Конкурс является открытым для всех людей со всего мира. Участники могут работать в одиночку или в команде. Каждый проект должен сопровождаться отчетом не более чем на 20 страниц, до 30 июня 2020 года. Тогда комиссия выберет 10 лучших предложений.

Детали по ссылке.

Пятерка лучших проектов получит денежные вознаграждения. 10 тысяч долларов за первое место, 5 тысяч долларов за второе, 2,5 тысячи долларов за третье, 1 тысячу долларов за четвертое и 500 долларов за пятое место.

А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке