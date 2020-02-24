Идеи для мебели из деревянных поддонов - фото

Запас денег, выделенных на ремонт, часто заканчивается как раз на этапе покупки мебели. Обычно в таком случае приходится отложить эту затею или вообще прибегнуть к покупке дешевой фурнитуры. Не стоит себя ограничивать – мебель из деревянных поддонов выглядят практично и стильно. Как использовать деревянные поддоны в интерьере дома – читайте в нашем материале.

Сеть сегодня предлагает десятки креативных вариантов.

К слову: Дизайнер создал диван из старых вещей от Balenciaga: фото

Мебель для дома из деревянных поддонов

Стол



Столы могут состоять как из одного поддона, так и из нескольких / фото:

Для изготовления простейшего стола вам хватит трех-четырех поддонов. Также хорошим вариантом будет сделать поверхность стеклянной. Не ограничивайте себя в цветовых вариациях.

Диван



Один из самых простых вариантов / фото: Kolorit

Немного сложнее будет изготовление дивана. Однако и здесь есть разные модификации. Как бы вы ни представляли свой будущий диван, придется использовать больше материала и вооружиться инструментами. Также надо докупить мягкие части дивана – спинку и сиденье.

Кровать



Можно использовать светодиодные ленты для креативного освещения / фото: Mediaсоль

Самый популярный вариант, который часто применяют вместе со Скандинавским стилем. Здесь надо всего несколько окрашенных в белый цвет поддонов и матрас – готово.

Вас заинтересует: Интерьер гостиной с угловым диваном: преимущества и виды наполнителей

Полки



Вариантов может быть множество / фото: Depositphotos

Еще один хороший способ сэкономить деньги – изготовить полки с поддонов. Для этого можно только открепить нескольких объектов и цеплять на стену. При желании и времени попробуйте проявить креативность и придумать оригинальные варианты.

А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке