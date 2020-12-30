Мельничка для соли и перца получила дизайнерскую премию: детали

Мельничка для соли и перца, разработанная Захой Хадид, получила награду Good Design Award 2019. Сама основательница бренда Zaha Hadid Design умерла в 2016 году.

О достижениях мельницы сообщили в пресс-службе архитектурно-дизайнерского бюро.

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Мельницу для соли и перца изготовили из керамики и пластика. Снаружи устройство декорировано матовым покрытием.



Мельничка имеет характерную форму / фото: Zaha Hadid Architects

Его изогнутая форма напоминает стиль архитектуры основательницы бюро Захи Хадид.

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Премия Good Design была основана еще в 1950 году, и она считается самой престижной наградой в области промышленного дизайна.

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