Мельничка для соли и перца получила дизайнерскую премию: детали
Мельничка для соли и перца, разработанная Захой Хадид, получила награду Good Design Award 2019. Сама основательница бренда Zaha Hadid Design умерла в 2016 году.
О достижениях мельницы сообщили в пресс-службе архитектурно-дизайнерского бюро.
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Мельницу для соли и перца изготовили из керамики и пластика. Снаружи устройство декорировано матовым покрытием.
Мельничка имеет характерную форму / фото: Zaha Hadid Architects
Его изогнутая форма напоминает стиль архитектуры основательницы бюро Захи Хадид.
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Премия Good Design была основана еще в 1950 году, и она считается самой престижной наградой в области промышленного дизайна.
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