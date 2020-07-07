Место для съезда Партии регионов: отель во Вьетнаме потратил на облицовку тонну золота – фото
Пятизвездочный отель под названием Dolce Hanoi Golden Lake Hotel, во Вьетнаме, потратил тонну золота на декорирование фасада здания и всей техники. Сделали это для того, чтобы привлечь посетителей после карантина.
Вьетнам начал выходить из карантина, соответственно "ожила" и сфера туризма, сообщает CNA Asia.
Читайте также: Классический минимализм в интерьере: пример квартиры в Киеве – фото
Владельцем отеля является американская компания Wyndham Hotels & Resorts. По словам руководителей фирмы, на отделку здания ушло около тонны драгоценного материала.
Фасад дома полностью сделан из золота/ Фото CNA Asia
Кроме фасада помещения, на крыше отеля разместили бассейн с кафельной плиткой, покрытой 24-каратным золотом, а в комнатах для гостей золотом отделаны ванные комнаты.
Отель очень выеляется своей роскошью / Фото CNA Asia
На сегодня в мире нет другого подобного отеля,
– рассказывает управляющий заведения.
Проживание в таком отеле не из дешевых / Фото CNA Asia
Стоимость номера здесь стартует от 250 долларов за ночь.
Вас заинтересует: Морковный цвет в интерьере: фото маленького частного дома из Вьетнама
Да, унитаз здесь тоже золотой / Фото CNA Asia