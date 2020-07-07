Пятизвездочный отель под названием Dolce Hanoi Golden Lake Hotel, во Вьетнаме, потратил тонну золота на декорирование фасада здания и всей техники. Сделали это для того, чтобы привлечь посетителей после карантина.

Вьетнам начал выходить из карантина, соответственно "ожила" и сфера туризма, сообщает CNA Asia.

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Владельцем отеля является американская компания Wyndham Hotels & Resorts. По словам руководителей фирмы, на отделку здания ушло около тонны драгоценного материала.



Фасад дома полностью сделан из золота/ Фото CNA Asia

Кроме фасада помещения, на крыше отеля разместили бассейн с кафельной плиткой, покрытой 24-каратным золотом, а в комнатах для гостей золотом отделаны ванные комнаты.



Отель очень выеляется своей роскошью / Фото CNA Asia

На сегодня в мире нет другого подобного отеля,

– рассказывает управляющий заведения.



Проживание в таком отеле не из дешевых / Фото CNA Asia

Стоимость номера здесь стартует от 250 долларов за ночь.

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Да, унитаз здесь тоже золотой / Фото CNA Asia

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