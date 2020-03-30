Металлизированные обои в интерьере: преимущества и недостатки, а также особенности такого выбора

Сегодня рынок предлагает большое разнообразие для отделки стен. Одним из самых простых и изысканных вариантов являются обои. А самым популярным вариантом являются именно металлизированные. Какие преимущества и недостатки, а также особенности такого выбора – читайте в нашем материале.

Металлизированные обои удачно украсят и классический интерьер и стиль хай-тек. Такие обои гармонично сочетаются с роскошью первого и лаконичной простотой второго стиля.

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Преимущества

Долговечность



Такие обои часто применяют в современных интерьерах / фото: Confetissimo

Металлизированные обои обладают отличными эксплуатационными характеристиками. Именно поэтому они не потеряют привлекательного внешнего вида в течение долгого времени.

Устойчивость

Такие обои отличаются высокой степенью прочности, они не выгорают под ультрафиолетовыми лучами, а также являются водонепроницаемыми.

Контроль климата

Из-за использования фольги в изготовлении обоев они способны отражать ультрафиолетовые лучи, поэтому помогают сохранять тепло в комнате.

Недостатки

Низкая пропускная способность



Обои с золотым отблеском идеально подойдут для классических интерьеров / фото: Probud

Из-за того, что фольга не пропускает воздушные потоки и влагу, помещение надо чаще проветривать, чтобы предотвратить образование грибка и накопления бактерий. Также подойдет установка кондиционера.

Цена

Металлизированные обои всегда на порядок дороже обычных. Именно поэтому позволить себе их могут не все.

Особенности металлизированных обоев

Электропроводность



Пастельные обои станут хорошим дополнением к минимализму / фото: Confetissimo

Фольга – хороший проводник тока. Именно поэтому перед работой нужно обесточить электрическую сеть.

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Клей

Клей, который применяют во время работы с металлизированными обоями, отличается от обычного. Ведь он должен выдержать немалый вес таких обоев.

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