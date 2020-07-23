Между нами, девочками – мраморный дизайн для магазина натуральной косметики в Сербии: фото
Магазинчик натуральной косметики SOFI – именно для них разрабатывали необычный мраморный дизайн. Все акценты в помещении, как ни странно – на косметических средствах.
Философия SOFI – акцент на полностью открытых природных ингредиентах, именно поэтому дизайнерская студия выбирает несколько сырых и отличительных элементов для создания общей сбалансированной картинки, пишет Archdaily.
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Из мраморного лома, собранного из местного карьера – установили основу.
Дизайн магазина косметики выдержан в одной цветовой гамме / Фото Archdaily
Мрамор – хорватский Planit и Maljat из Черногории был минимально обработан. Все остальные элементы, такие как полки и прилавок, полностью перекликаются с мрамором.
Акцент сделали на белом цвете / Фото Archdaily
Для придания интерьеру равновесия и безмятежности установили мягкие материалы – полупрозрачные шторы и логотип SOFI.
Больше фото сербской лавочки SOFI: