Архитекторы создали экологический таунхаус в южной части Вьетнама. В узком, однако высоком, здании решили применить минималистичный дизайн с вкраплениями серого цвета. Также помещение оснащено современной технологией естественной вентиляции и четким разделением между жилыми зонами.

Земельный участок, на котором стоит дом имеет размер всего 5 на 20 метров, сообщает Archdaily.

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Из-за засушливого климата и небольшого количества дождей архитекторы решили создать естественную систему вентиляции дома, где воздух свободно циркулирует сквозь все здание. Также важную роль в вентиляции играют деревья, которыми обсажено жилье.



Вход в здание засажен деревьями / Фото Archdaily

Здание имеет четкое зонирование, которое позволяет преодолеть основную проблему большинства помещений – небольшое пространство. Интерьер здесь выполнен в светлых тонах, а одна из стен обложена серой плиткой с национальными вьетнамскими узорами.

Предметы в гостиных и других помещениях сделаны на основе традиционного стиля местных жителей. Например, оболочка люстры здесь напоминает старую птичью клетку.



Вид из окон тоже закрывает лес / Фото Archdaily

Как результат, получился дом с современными образами и функциями, но с привязкой к прошлому,

– рассказали дизайнеры.

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