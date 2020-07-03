Тихое место для отдыха от шумного центра города появилось на окраине города Хасселт, что в Бельгии. Вокруг здания появился тихий городской район, а само здание имеет простой и неприметный красный фасад. За стеной скрывается такой же минималистичный интерьер, однако уже белого цвета.

Здание является музеем и было построено еще в 1958 году, сообщает Archdaily.

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34 494 кирпича ручной работы вместе образуют фасад длиной 60 метров и 12 метров, со сборкой лишь одного дилатационного соединения. Стена снаружи кажется пристройкой к остальным домам.

Минималистичный дизайн не приковывает к себе внимание / Фото Archdaily

Внутри большинство комнат имеют большое пространство и белоснежную окраску. Внимание также привлекают декорированные потолки, которые тоже являются сплошь белыми.

Интерьеры здесь полностью белоснежные / Фото Archdaily

Также на лестнице архитекторы восстановили старые перила и покрасили их в белый цвет.

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