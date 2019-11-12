Фиолетовая ванная: как не нарушить стиль и что нельзя забывать

Ванная в фиолетовых тонах – беспроигрышный вариант, если ваш бюджет ограничен, но хочется ощущения свежести в комнате. Вариаций такого дизайна множество.

Фиолетовые цвета также способны визуально расширить пространство комнаты и добавить гармонии с природой. Существует несколько стилей, в которых можно использовать фиолетовые краски.

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Стили для фиолетовой ванной

SPA



Цветочные горшки – важный элемент в стиле SPA / фото: Design Home

Для такого варианта характерно сочетание фиолетового и зеленого цветов. Также разрешается добавлять белые, синие и золотые цвета. Особое внимание стоит уделить мелочам декора. Важное:

полотенца и мочалки должны быть зеленого и фиолетового цвета;

мыло и свечи с ароматами лаванды;

соль для ванны тоже должна быть фиолетового цвета;

также стоит приобрести сухую лаванду, наборы для SPA, а также повесить картины с букетом лаванды.

Японский стиль



Пример оформления ванны в японском стиле / фото: Eto-vannaya

В этом случае стоит использовать лиловый оттенок фиолетового, который гармонирует с японским национальным символом – сакурой . Хорошим вариантом будет умывальник в деревянной отделке. В роли аксессуаров идеальным вариантом будут:

японский пейзаж на стене;

японский веер;

декоративные цветы сакуры.

Хай-тек



Ванные хай-тек сочетают в себе много мелких элементов / фото: plitka

Суть такого стиля заключается в использовании ярких фиолетовых цветов, пластика, алюминия и стекла. Сочетание этих элементов абсолютно произвольное. Особенностью хай-тека является то, что сантехника в этом случае тоже выполняет роль декора.

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Хорошим вариантом также будет микс фиолетовых цветов в стиле кантри. В таком варианте в интерьере активно используются полоска и клетка.

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