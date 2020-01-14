Модные элементы декора в космическом стиле – фото
Мечтаете полететь в космос, однако билет вам не по карману? Не беда – при грамотно подобранном дизайне и мелочах интерьера, можно почувствовать себя где-то на межпланетной станции. Предлагаем вашему вниманию 4 важных элемента, которые обойдутся вам гораздо дешевле чем настоящий полет в космос.
Если вы оформляете комнату в космическом стиле, то помните, что линии и форма декора должны напоминать космический корабль или его составляющие.
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4 популярных элемента декора для космического стиля комнаты
"Космические" лестницы
Если вы в поисках удачных элементов дизайна для космического стиля – такие лестницы точно не оставят вас равнодушным. Если не нравится цвет, то дизайнеры советуют использовать металлическую или хромированную краску.
"Ракетный стол"
А такой стол появился благодаря вдохновению космическим кораблем. Традиционные ножки здесь заменены на маленькие пусковые ракеты. В результате получаем нечто невероятное. Дизайнеры не приходят к общему знаменателю – уместны здесь 5 ракет, или хватило бы одной в центре?
Кухня
Такая кухня может подойти и для офиса / фото: Ezzo Design
Разработанный компанией Ezzo Design дизайн космической кухни – мечта для поклонников научной фантастики. Готовя ужин на такой кухне вы даже и не заметите как проходит время. Такой стиль идеально подходит для маленьких кухонь.
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Вход в офис
Разработанный в 30-х годах прошлого века, вход в офис был невероятно футуристическим на то время. Прекрасный образец стиля арт-деко может стильно украсить вход в офис даже сегодня.
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