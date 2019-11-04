Мойка для кухни: что следует знать и какой материал выбрать – фото
Важным элементом кухонного интерьера является мойка. Сегодня на рынке существует множество вариантов материала для кухонной мойки, но лучшим вариантом станет камень. Видов камня тоже много, и каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.
Первыми кухонную мойку из искусственного камня изготовили в американской фирме DuPont.
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Самыми популярными видами искусственного камня являются кориан, искусственный гранит и жидкий камень.
Какой материал наилучший?
Мойка из кориана
У такой мойки очень гладкая поверхность / фото stone.a-idea
Преимущества:
- не имеет пор и углублений, поэтому не впитывает влагу и не накапливает грязь;
- неприхотливы в уходе, уход за ними очень прост;
- долговечность
Искусственный гранит
Цвет играет важную роль в дизайне кухни / фото ua.today
Преимущества:
- устойчива к механическим повреждениям;
- неприхотлива в уходе;
- идеально вписывается в любой интерьер из-за черного цвета.
Мойка из жидкого камня
15 лет гарантии дают производители на эту мойку / фото You Tube
Преимущества:
- жидкий камень можно напылять на уже готовые раковины из других материалов;
- отличается исключительной прочностью и долговечностью;
- долгий срок гарантии от производителя.
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Недостатки искусственного камня:
- высокая цена. Изделия из этого материала есть в продаже уже десятки лет, однако каменная раковина все еще недоступна для большинства потенциальных покупателей;
- опасность микротрещин. Если при установке возникла незаметная трещина в стенке мойки, то в процессе эксплуатации она может привести к возникновению сквозного отверстия;
- иногда при внезапном включении горячей воды может произойти разгерметизация швов между мойкой и столешницей. Однако герметик легко устраняет эту проблему.
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