Мойка для кухни: что следует знать и какой материал выбрать – фото

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Мойка очень важна на кухне
Мойка очень важна на кухне / mebel58.com

Важным элементом кухонного интерьера является мойка. Сегодня на рынке существует множество вариантов материала для кухонной мойки, но лучшим вариантом станет камень. Видов камня тоже много, и каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.

Первыми кухонную мойку из искусственного камня изготовили в американской фирме DuPont.

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Самыми популярными видами искусственного камня являются кориан, искусственный гранит и жидкий камень.

Какой материал наилучший?

Мойка из кориана


У такой мойки очень гладкая поверхность / фото stone.a-idea

Преимущества:

  • не имеет пор и углублений, поэтому не впитывает влагу и не накапливает грязь;
  • неприхотливы в уходе, уход за ними очень прост;
  • долговечность

Искусственный гранит


Цвет играет важную роль в дизайне кухни / фото ua.today

Преимущества:

  • устойчива к механическим повреждениям;
  • неприхотлива в уходе;
  • идеально вписывается в любой интерьер из-за черного цвета.

Мойка из жидкого камня


15 лет гарантии дают производители на эту мойку / фото You Tube

Преимущества:

  • жидкий камень можно напылять на уже готовые раковины из других материалов;
  • отличается исключительной прочностью и долговечностью;
  • долгий срок гарантии от производителя.

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Недостатки искусственного камня:

  1. высокая цена. Изделия из этого материала есть в продаже уже десятки лет, однако каменная раковина все еще недоступна для большинства потенциальных покупателей;
  2. опасность микротрещин. Если при установке возникла незаметная трещина в стенке мойки, то в процессе эксплуатации она может привести к возникновению сквозного отверстия;
  3. иногда при внезапном включении горячей воды может произойти разгерметизация швов между мойкой и столешницей. Однако герметик легко устраняет эту проблему.

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Теги: Дизайн Идеи для интерьера Декор и дом
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