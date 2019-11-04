Мойка для кухни: что следует знать и какой материал выбрать – фото

Важным элементом кухонного интерьера является мойка. Сегодня на рынке существует множество вариантов материала для кухонной мойки, но лучшим вариантом станет камень. Видов камня тоже много, и каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.

Первыми кухонную мойку из искусственного камня изготовили в американской фирме DuPont. По теме: Как уютно обустроить маленькую кухню: лайфхаки для дизайна интерьера в фото Самыми популярными видами искусственного камня являются кориан, искусственный гранит и жидкий камень. Какой материал наилучший? Мойка из кориана

У такой мойки очень гладкая поверхность / фото stone.a-idea Преимущества: не имеет пор и углублений, поэтому не впитывает влагу и не накапливает грязь;

неприхотливы в уходе, уход за ними очень прост;

долговечность Искусственный гранит

Цвет играет важную роль в дизайне кухни / фото ua.today Преимущества: устойчива к механическим повреждениям;

неприхотлива в уходе;

идеально вписывается в любой интерьер из-за черного цвета. Мойка из жидкого камня

15 лет гарантии дают производители на эту мойку / фото You Tube Преимущества: жидкий камень можно напылять на уже готовые раковины из других материалов;

отличается исключительной прочностью и долговечностью;

долгий срок гарантии от производителя. Вам будет интересно: IKEA показала кухню будущего Недостатки искусственного камня: высокая цена. Изделия из этого материала есть в продаже уже десятки лет, однако каменная раковина все еще недоступна для большинства потенциальных покупателей; опасность микротрещин. Если при установке возникла незаметная трещина в стенке мойки, то в процессе эксплуатации она может привести к возникновению сквозного отверстия; иногда при внезапном включении горячей воды может произойти разгерметизация швов между мойкой и столешницей. Однако герметик легко устраняет эту проблему. А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке