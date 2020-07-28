Одна из тайских дизайнерских студий провела реновацию интерьеров в университете Бангкока. Ремонт задел студенческую столовую, несколько лабораторий, аудитории и коридоры. Дизайн решили сделать монохромным с четким разделением на зоны, а также переосмыслили планировку.

Также дизайнеры решили немного изменить планировку, сообщает Archdaily.

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Дизайн пытается решить потребность в создании действительно общих пространств для работы. Делают это путем уничтожения перегородок.

Пространства стали большими и светлыми / Фото Archdaily

Для создания этих универсальных пространств мы тактически удалили перегородки, сохраняя при этом четкость и пропорции плана,

– рассказали дизайнеры.

Коридор выполнен в белых тонах с бирюзовым акцентом / Фото Archdaily

Далее мы использовали универсальную мебель, которая повышает удобство использования и интерактивность пространств. Особый интерес вызывает превращение студенческой столовой, где стены, потолок и даже пол выполнены в одном цвете – бирюзовом.

Мебель стала "более интерактивной" / Фото Archdaily

Также студия заменила мебель в аудиториях и четко отделила зоны с помощью цвета.

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Лишние перегородки решили убрать / Фото Archdaily

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