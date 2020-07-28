Монохромность в дизайне: креативный интерьер университета из Таиланда – фото
Одна из тайских дизайнерских студий провела реновацию интерьеров в университете Бангкока. Ремонт задел студенческую столовую, несколько лабораторий, аудитории и коридоры. Дизайн решили сделать монохромным с четким разделением на зоны, а также переосмыслили планировку.
Также дизайнеры решили немного изменить планировку, сообщает Archdaily.
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Дизайн пытается решить потребность в создании действительно общих пространств для работы. Делают это путем уничтожения перегородок.
Пространства стали большими и светлыми / Фото Archdaily
Для создания этих универсальных пространств мы тактически удалили перегородки, сохраняя при этом четкость и пропорции плана,
– рассказали дизайнеры.
Коридор выполнен в белых тонах с бирюзовым акцентом / Фото Archdaily
Далее мы использовали универсальную мебель, которая повышает удобство использования и интерактивность пространств. Особый интерес вызывает превращение студенческой столовой, где стены, потолок и даже пол выполнены в одном цвете – бирюзовом.
Мебель стала "более интерактивной" / Фото Archdaily
Также студия заменила мебель в аудиториях и четко отделила зоны с помощью цвета.
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Лишние перегородки решили убрать / Фото Archdaily
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