Монохромные кухни: как правильно оформить, и какие особенности использования одного цвета – фото
Монохромный дизайн – это пространство, в котором большинство элементов интерьера имеют один цвет. Хоть дизайнеры часто используют простые черные или белые однотонные пространства благодаря их нейтралитету, никто не запрещает экспериментировать, и использовать почти любой цвет для оформления интерьера.
Известные дизайнеры исследовали, как использование одного цвета, но в разных оттенках, влияет на общий вид интерьера, сообщает Archdaily.
К слову: Морковный цвет в интерьере: фото маленького частного дома из Вьетнама
В целом выделяют три стратегии, с помощью которых цвет может изменить свое значение: подчеркивание, унификация и зонирование.
Три стратегии для монохромной кухни:
Подчеркивание
Интерьер кухни всегда чаще всего подвергается экспериментам / Фото Archdaily
Дизайн с одним цветом на кухне является полезной стратегией, особенно, если мы хотим выделить все пространство или любой из его элементов в частности. С помощью этого средства можно противопоставить цвет стен к цвету бытовой техники, подчеркнуть специальные покрытия или посуду и аксессуары.
Унификация
Даже одинаковый цвет может сделать из кухни стильное пространство / Фото Archdaily
Выбор монохромной палитры может быть эффективной стратегией для унификации элементов. Такой способ делает унификацию популярным вариантом, если владелец хочет смелого дизайна. Дизайнеры здесь пользуются насыщенными оттенками, полутонами и вариациями каждого выбранного цвета.
Зонирование
Зонирование тоже может быть хорошим способом обновления интерьера кухни / Фото Archdaily
Некоторые проекты лучше выглядят, если организация пространства происходит зонированием на цвета. Кто-то усиливает это зонирование с помощью мобильных перегородок, которые открываются или закрываются в зависимости от использования кухни.
Читайте также: Поликарбонат и бетон в дизайне: пример необычного сочетания материалов в интерьере – фото
Однако самый эффективный способ – зонирование цветом. В таких случаях цвет кухни должен сильно отличаться от остального помещения.