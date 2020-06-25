Монохромный дизайн – это пространство, в котором большинство элементов интерьера имеют один цвет. Хоть дизайнеры часто используют простые черные или белые однотонные пространства благодаря их нейтралитету, никто не запрещает экспериментировать, и использовать почти любой цвет для оформления интерьера.

Известные дизайнеры исследовали, как использование одного цвета, но в разных оттенках, влияет на общий вид интерьера, сообщает Archdaily.

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В целом выделяют три стратегии, с помощью которых цвет может изменить свое значение: подчеркивание, унификация и зонирование.

Три стратегии для монохромной кухни:

Подчеркивание



Интерьер кухни всегда чаще всего подвергается экспериментам / Фото Archdaily

Дизайн с одним цветом на кухне является полезной стратегией, особенно, если мы хотим выделить все пространство или любой из его элементов в частности. С помощью этого средства можно противопоставить цвет стен к цвету бытовой техники, подчеркнуть специальные покрытия или посуду и аксессуары.

Унификация



Даже одинаковый цвет может сделать из кухни стильное пространство / Фото Archdaily

Выбор монохромной палитры может быть эффективной стратегией для унификации элементов. Такой способ делает унификацию популярным вариантом, если владелец хочет смелого дизайна. Дизайнеры здесь пользуются насыщенными оттенками, полутонами и вариациями каждого выбранного цвета.

Зонирование



Зонирование тоже может быть хорошим способом обновления интерьера кухни / Фото Archdaily

Некоторые проекты лучше выглядят, если организация пространства происходит зонированием на цвета. Кто-то усиливает это зонирование с помощью мобильных перегородок, которые открываются или закрываются в зависимости от использования кухни.

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Однако самый эффективный способ – зонирование цветом. В таких случаях цвет кухни должен сильно отличаться от остального помещения.

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