Монтаж гипсокартона на стены: где применяется и виды – фото
Один из самых простых и распространенных материалов, которым украшают стены – гипсокартон. Его преимуществом является надежность, относительно легкий монтаж и невысокая цена. Виды монтажа и где применяется – читайте в нашем материале.
Монтаж гипсокартона на стены проводится сравнительно в быстрые сроки и не требует чрезмерных физических усилий.
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Где применяется гипсокартон
Самые распространенные варианты
Самый дешевый гипсокартон – серого цвета / фото: Ваш дом
Для лоджий, террас, ванных комнат, душевых, бассейнов, санитарных узлов, подвальных помещений, откосов дверей и окон.
Другие варианты
Общественные помещения, такие как вестибюли, фойе, коридоры, холлы, а также ниши для коммуникаций, вентиляционные каналы и лифтовые шахты. Однако, здесь понадобится более дорогие виды гипсокартона.
Кухня и ванная
Огнестойкий гипсокартон, как правило, розового цвета / фото: Fenixcenter
Здесь вам понадобятся огнестойкий и водостойкие варианты соответственно.
Виды работ
Каркасный
Пример металлического каркаса / фото: Avangard
Каркас бывает двух видов – металлический и деревянный. Монтаж каркаса требуют неровные поверхности, а также ванная и кухня.
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Бескаркасный
Кухня и ванная нуждаются только в металлическом каркасе / фото: Megaprom
Дешевле и проще вариант. В этом случае гипсокартон крепится к стене с помощью шпаклевки, гипса и других клейких строительных смесей. Применяется только в жилых помещениях. Не рекомендуется бескаркасный способ облицовки на кухне или в ванной.
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