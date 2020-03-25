Монтаж гипсокартона на стены: где применяется и виды – фото

Один из самых простых и распространенных материалов, которым украшают стены – гипсокартон. Его преимуществом является надежность, относительно легкий монтаж и невысокая цена. Виды монтажа и где применяется – читайте в нашем материале.

Монтаж гипсокартона на стены проводится сравнительно в быстрые сроки и не требует чрезмерных физических усилий.

Читайте также: Как сделать декоративный камин из гипсокартона своими руками: особенности и пошаговая инструкция

Где применяется гипсокартон

Самые распространенные варианты



Самый дешевый гипсокартон – серого цвета / фото: Ваш дом

Для лоджий, террас, ванных комнат, душевых, бассейнов, санитарных узлов, подвальных помещений, откосов дверей и окон.

Другие варианты

Общественные помещения, такие как вестибюли, фойе, коридоры, холлы, а также ниши для коммуникаций, вентиляционные каналы и лифтовые шахты. Однако, здесь понадобится более дорогие виды гипсокартона.

Кухня и ванная



Огнестойкий гипсокартон, как правило, розового цвета / фото: Fenixcenter

Здесь вам понадобятся огнестойкий и водостойкие варианты соответственно.

Виды работ

Каркасный



Пример металлического каркаса / фото: Avangard

Каркас бывает двух видов – металлический и деревянный. Монтаж каркаса требуют неровные поверхности, а также ванная и кухня.

Вас заинтересует: Облицовка плиткой стен из гипсокартона в ванной: какой материал использовать

Бескаркасный



Кухня и ванная нуждаются только в металлическом каркасе / фото: Megaprom

Дешевле и проще вариант. В этом случае гипсокартон крепится к стене с помощью шпаклевки, гипса и других клейких строительных смесей. Применяется только в жилых помещениях. Не рекомендуется бескаркасный способ облицовки на кухне или в ванной.

А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке