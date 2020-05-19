Можно даже вздремнуть: в Индии обустроили комфортный офис для тамошних IT-специалистов – фото

В городе Козикод, в Индии, обустроили офис в бизнес-парке Хилит. Авторы стремились разработать рабочее пространство без стресса, который назвали "Купи мне кофе". В офисе будут работать сотрудники одной из местных IT-компании.

Общая площадь офиса составляет почти 223 квадратных метра, пишет Archdaily.

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Пространство расположено на третьем этаже бизнес-парка Hilite. Из-за популярности индустриального стиля в офисных помещениях, этот проект не стал выделяться интерьером. Потолок и пол здесь практически не подверглись обработке.



Индустриальный стиль помогает создать атмосферу мастерской / фото: Archdaily

В интерьере разработчики решили использовать много комнатных растений, чтобы улучшить микроклимат в офисе.

Планировка офиса хоть и имеет четкую планировку с разделением на зоны, однако работать можно везде. Здесь есть обеденная, игровая, переговорная и "брейншторминговая" зоны. Также есть места для отдыха и сна.



В офисе обустроены двухэтажные кровати / фото: Archdaily

Несмотря на открытость офиса, здесь также присутствуют отдельные места для частной работы и кабинеты для руководителей фирмы.

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