Мрамор и старинная мебель: фото белоснежного интерьера домика для отдыха
Архитектор Леандро Гарсия отремонтировал дом для отдыха семьи возле пляжа в Бразилии и наполнил его старинной местной мебелью. Общая площадь помещения составляет 158 квадратных метров.
У дома есть панорама на Атлантический океан, пишет Dezeen.
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Во время ремонта дачи расширили жилую зону, чтобы увеличить кухню, столовую и пространство для отдыха. Стены у входа демонтировали и заменили книжным шкафом с местной древесины, которая похожа на американский орех.
Стеллаж вокруг телевизора имеет открытые полки / фото: Dezeen
Деревянная конструкция добавляет конфиденциальности прихожей, из которой есть доступ к трем спальням. Уголок для телевизора имеет открытые полки для демонстрации дизайнерских предметов декора.
Из окна видно пляж и Атлантический океан / фото: Dezeen
Дом наполнен бразильской старинной мебелью. В гостиной стоит журнальный столик, настольная лампа и боковой столик из местного дерева.
Таких кресел осталось лишь несколько / фото: Dezeen
Также внимания заслуживает кресло бразильского архитектора Хосе Занина Кальдаса, которому уже более сорока лет.
Белье спальни гармонируют с кухней и ванной комнатами / фото: Dezeen
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Кухня выполнена из дорогого белого мрамора. Спальни и ванные тоже почти полностью белые, с белой мебелью.
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