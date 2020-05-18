Мраморный дизайн в доме из контейнера: впечатляющие фото из Бразилии

Архитектор Марилия Пеллегрини представляет свой проект популярных сегодня домов из контейнеров на выставке Casacor 2019 в Сан-Паулу. Интерьер и экстерьер контейнера покрыт белым мрамором, а сам дом является многофункциональным и состоит из материалов, которые легко переделать.

Концепция проекта базируется на повторном использовании материалов. По словам разработчиков, несмотря на множество преимуществ, все еще существует определенное недоверие к таким интерьерам. Особенно оно мотивировано популяризацией промышленных и простых украшений для этого типа зданий, пишет Archdaily.

К слову: Эстетика бетона: пример квартиры в индустриальном стиле – фото из Эквадора

Дом площадью 60 квадратных метров был изготовлен из двух соединенных контейнеров. Он имеет интегрированную столовую, кухню и прачечную, а также удобную ванную комнату.



Дом имеет открытое пространство, чтобы получить больше солнечного света / фото: Archdaily

Интерьер, как и экстерьер дома решили облицевать мрамором, чтобы скрыть промышленную и гофрированную структуру контейнера.

Мрамор, который использовали при строительстве, имеет свойства повышенной устойчивости к солнечным лучам, царапинам, пятнам и прочему.



Дизайн выполнен в минималистическом стиле / фото: Archdaily

Контейнерный дом также имеет внешнюю площадь 90 квадратных метров с зеленой площадью, фруктовым деревом и скульптурной лавочкой из бразильского гранита.

Вас может заинтересовать: Отдаленно напоминает женский бюст: экстравагантный дизайн интерьера в Бразилии – фото

Больше фото дома из контейнера: