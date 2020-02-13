На выставке в Стокгольме представили украинский дизайн и ковры – фото

Тенденции в украинском дизайне интерьеров и популярные ковры ручной работы представили в Стокгольме. Выставка Stockholm Furniture & Light Fair является крупнейшей в Скандинавии.

О случившемся сообщило посольство Украины в Швеции на своей странице в фейсбук.

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Выставка состоялась 10 февраля.



Все ковры пошиты в Украине / фото: Vandra Rugs AB



В Стокгольме завершилась крупнейшая в скандинавском регионе выставка мебели и освещения, в рамках которой дизайн-компании FILD были успешно представлены самые актуальные тенденции в украинском интерьерном дизайне. В который раз в Швеции высоко оценили креативность, смелые цветовые решения и высокое качество изделий отечественного производителя,

– говорится в сообщении.



Презентовали также тенденции в мире украинской архитектуры / фото: Посольство Украины в Швеции

На выставке традиционно были представлены ковры от Vandra Rugs AB – украино-шведского ткацкого ателье. Сообщается, что изделия шьются вручную на Херсонщине тамошними мастерицами.



В коврах воплощены традиционные украинские узоры / фото: Vandra Rugs AB

В этот раз для выставки ателье подготовило коллекцию дизайнерских ковров от Ами Катца, Ларса Нильсона, Юрия Зименка, Евы Шильдт, Майи Иогансон Страндер.

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Выставку совместно сопровождали украинские и шведские дизайнеры / фото: Vandra Rugs AB

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