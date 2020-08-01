Надкушенное дома: в горах на Майорке возвели великолепные каменные помещения – фото интерьера
Высоко в горах Трамунтана, что на Майорке, построили два небольших дома подальше от цивилизации и с видом на Средиземное море. Здания окружены оливковыми плантациями и построены полностью из камня. Больше про очаровательные помещения – в материале.
Район, в котором стоят дома входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает Archdaily.
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Дом вписывается в это окружение максимально плавно и чутко, разбиваясь на две части, а также используя большую каменную скалу, часть которой "влезла" в один из домов. Таким образом на плане кажется будто его надкусили.
Камень решили не сносить/ Фото Archdaily
Зато фиолетовый использует каменную стену для приготовления пищи. Однако оба они едва выглядывают из своего убежища, ведь более чем наполовину построены в земле.
А так камень выглядит в доме / Фото Archdaily
Оба дома имеют небольшие отверстия в потолке, которые обеспечивают сбор дождевой воды для душа. Вода собирается в специальном резервуаре за домом.
Также здесь есть небольшой кран / Фото Archdaily
В целом, два дома содержат только самое необходимое: кровать, душ и камин, впрочем оборудованы еще и целой ванной комнатой, двумя газовыми горелками, мойкой, духовкой на дровах, столом и табуретками и холодильником, работающим с помощью солнечных батарей.
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Помещения позиционируют как тихий приют для художников, ищущих вдохновения.
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