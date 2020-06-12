Компания Royal представила наиболее ожидаемую линейку настенных каминов 2020 года. Новые линейные камины Royal Fire – это воплощение идеального настенного варианта электрокаминов, которые могут использоваться в различных вариациях.

Это навесное исполнение, поэтому такие электрокамины с легкостью навешиваются на стену, а также их можно встроить в стену, где видимой остается только передняя панель или установить в нише из дерева, гипсокартона, мрамора и других материалов.

Модели Royal Fire имеют наименьшую рамку в мире по отношению к экрану горения, что выгодно отличает их от любых конкурентов, даже дорогих моделей, которые не могут похвастаться столь значительной диагональю горения, при исходно высокой цене. Кроме этого, в данных каминах присутствует еще одна уникальная функция. Речь идет о режиме верхней подсветки, который создает наиболее полноценный и яркий эффект горения среди существующих на данный момент электрокаминов.

Огромная размерная линейка Royal Fire – 36, 40, 50, 60, 72, 95 дюймов – охватывает сегмент от 90 до 240 см шириной, что удовлетворит потребности практически любого дизайна и помещения.

Набор функций любой из моделей поражает и, пожалуй, сложно представить, что бы еще хотелось иметь в электрокамине у себя дома. Это и различные цвета горения верхней и нижней подсветки, и звуковой эффект потрескивание дров, и таймер.



Различные цвета горения подсветки

Ну и конечно, что за камин без тепла? Эти камины имеют двухступенчатый обогрев помещения мощностью до 1500 Вт, которым можно управлять с помощью пульта дистанционного управления или мобильного приложения со смартфона и видеть установленную температуру на LCD-экране камина. Сенсорное управление, которое дает возможность не выводить кнопки на переднюю панель, делает их невидимыми. Подключение к сети WiFi для возможности управления всеми функциями электрокамина и даже возможностью включения из любой точки, где бы вы ни находились.

Для использования данных электрокаминов в как можно большем количестве интерьеров, в комплекте поставляются три вида наполнений экрана горения – это дрова, кристаллы и камни, которые вы можете использовать как отдельно, так и все сразу.



Модели Royal Fire прекрасно вписываются в самые разные интерьеры

Важным фактором в приобретении бытовой техники, конечно же, является ее экономичность и долголетие. Камины фирмы Royal Fire имеют самый низкий показатель потребления электроэнергии, всего от 30W. А то, что этот бренд – американский и успешно реализуется на территории США и Канады уже много лет и имеет рейтинг доверия 4.9 из 5, говорит о том, что проблемы с качеством для вас будут не актуальны.



Рейтинг доверия 4.9 из 5

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