Настольная лампа, которой больше 30 лет, становится трендом в мире – фото
Компания David Village Lighting осовременила лампу, которую разработала еще в 1986 году. Сегодня настольная лампа, которая доступна в 4 цветах, занимает первые места в рейтингах популярности.
Про новое дыхание старого дизайна пишет Dezeen.
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David Village Lighting – торговая компания освещения и мебели, которая является авторизованным акционером более 70 брендов различных дизайнеров. Среди них присутствует также Tolomeo Micro Bicolour – так называется лимитированный тираж этой настольной лампы.
Лампа своим внешним видом напоминает аналоги, которые были популярны в 80-х. / Фото: Dezeen
Лампа имеет шарнирную ножку, которая позволяет пользователю настроить лампу под себя. Отдельно регулируется также и голова лампы, что позволит направить свет в нужную сторону.
На вершине абажура есть небольшое отверстие позади. Дыра рассеивает свет вверх.
Желтый, синий, красный и белый – ограниченная цветовая вариативность должна сыграть на руку разработчикам / фото: Dezeen
Их цель (разработчиков лампы – 24 канал) переделать освещение для улучшения качества жизни, с помощью хорошего освещения пространства в соответствии с потребностями людей,
– рассказали в David Village Lighting.
Версия на фото – обновленная. В новой модификации 99 процентов красок, используемых на лампе, возобновляются, минимизируя попадание химических веществ в окружающую среду. Кроме того, каждый светильник оснащен светодиодной лампочкой, которая потребляет мало электроэнергии.
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Возвращение к старым вариантам дизайна является трендом в мире дизайнеров / фото: Dezeen
После огромного успеха ламп компания взялась за редизайн других светильничных элементов. Модификации торшеров, настенных ламп и наружных светильников будут представлены в ближайшее время.
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