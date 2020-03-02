Настольная лампа, которой больше 30 лет, становится трендом в мире – фото

Компания David Village Lighting осовременила лампу, которую разработала еще в 1986 году. Сегодня настольная лампа, которая доступна в 4 цветах, занимает первые места в рейтингах популярности.

Про новое дыхание старого дизайна пишет Dezeen.

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David Village Lighting – торговая компания освещения и мебели, которая является авторизованным акционером более 70 брендов различных дизайнеров. Среди них присутствует также Tolomeo Micro Bicolour – так называется лимитированный тираж этой настольной лампы.



Лампа своим внешним видом напоминает аналоги, которые были популярны в 80-х. / Фото: Dezeen

Лампа имеет шарнирную ножку, которая позволяет пользователю настроить лампу под себя. Отдельно регулируется также и голова лампы, что позволит направить свет в нужную сторону.

На вершине абажура есть небольшое отверстие позади. Дыра рассеивает свет вверх.



Желтый, синий, красный и белый – ограниченная цветовая вариативность должна сыграть на руку разработчикам / фото: Dezeen

Их цель (разработчиков лампы – 24 канал) переделать освещение для улучшения качества жизни, с помощью хорошего освещения пространства в соответствии с потребностями людей,

– рассказали в David Village Lighting.

Версия на фото – обновленная. В новой модификации 99 процентов красок, используемых на лампе, возобновляются, минимизируя попадание химических веществ в окружающую среду. Кроме того, каждый светильник оснащен светодиодной лампочкой, которая потребляет мало электроэнергии.

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Возвращение к старым вариантам дизайна является трендом в мире дизайнеров / фото: Dezeen

После огромного успеха ламп компания взялась за редизайн других светильничных элементов. Модификации торшеров, настенных ламп и наружных светильников будут представлены в ближайшее время.

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