Дизайнерская фирма разработала темный дизайн интерьера с большой кучей зелени. Дизайнеры смогли выбрать правильный баланс между светлыми и темными оттенками. Особенностью каждого номера является полностью черная ванная комната.

Внешне гостиничное здание также окрашено в угольный черный цвет, который контрастирует с зеленью вокруг, пишет Dezeen.

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На первом этаже отеля расположено гостиничное кафе, которое лучше всего показывает цветовую гамму здания.



Так изнутри выглядит кафе в отеле / фото Dezeen

Внутри гостиничных помещений темные коридоры тускло освещены полосками зеленого освещения и лампами, обозначающими порядковый номер каждой комнаты.



Сочетание темных и светлых оттенков дизайнерам удалось / Фото Dezeen

Интерьеры оформлены в современном стиле, с причудливыми темными светильниками в виде объективов фотоаппарата. Каждая комната имеет шкафы-купе, мини-холодильник и белоснежную кровать.

В ванных комнатах есть туалеты и душевые кабины в глянцевых кабинках с черной плиткой, круглые зеркала свисают над раковинами.



Ванна является особенностью каждого номера / Фото Dezeen

Здание в целом имеет шесть этажей. На последнем расположены пентхаусные номера. На крыше есть терраса с бассейном, баром и кинотеатром под открытым небом.

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Каждый отдельный номер имеет свою тематику / Фото Dezeen

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