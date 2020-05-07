Не разрушать, а восстанавливать: обновленный дизайн столетнего дома в Японии
2m26 Kyoto House – это дом, офис, ателье из дерева и помещения для проведения различных мероприятий. Дизайнеры полностью отремонтировали столетний дом Киото-Нагая, что в Японии.
Ранее дом был спроектирован и оформлен удлиненными рядами, как жилые помещения для мастеров, кладовщиков, рабочих, и были структурно соединены между собой глиняными стенами, часто поддерживая общую систему крыши, пишет издание Archdaily.
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Дизайнерская студия уделила немалое внимание его оригинальной типологии, структуре и использованию материалов. После нескольких лет в запущенном состоянии основные стены и конструкция крыши были сильно повреждены и их нужно было сначала закрепить.
Дизайнеры решили не разрушать исторический дом / фото: Archdaily
Затем была построена новая деревянная конструкция, чтобы укрепить основание дома и предложить больше возможностей пространства и циркуляции. Создатели проекта удачно соединили традиции японского народа вместе с современными тенденциями застройки.
Все элементы проекта удачно сочетаются между собой / фото: Archdaily
Поврежденные и уже непригодные для использования брусья сжигали на месте, а большое количество глины со старой крыши и стен сохранили, просеяли и повторно использовали для закрепления несущих стен.
Новая конструкция построена с использованием кедрового дерева местного производителя. Идеально изготовленные татами на втором этаже были созданы умелым мастером, который также базируется в Киото.
Почти все этапы строительства выполняли локальные мастера / фото: Archdaily
Сидя на татами, деревянной мебели, гуляя по кедру и танцуя на каменном полированном полу прихожей, жители имеют возможность полностью погрузиться в атмосферу Японии. Высокие раздвижные стеклянные двери как на входе, так и на выходе позволяют меняющемуся солнечному свету проникать каждый день.
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