В столице Китая местная архитектурная фирма взялась за ремонт старого городского дома. Кроме прозрачных стен и стильного интерьера, здание получило задний двор, обложенный зеркалами со всех сторон, что и сделало его как бы невидимым.

Реновацию сделали для дома в типичном районе хутонг, пишет Archdaily.

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Хутонг – именно такое название имеют типовые жилые кварталы в городах на севере Китая. Они отличаются узкими улочками, которые застроены одноэтажными традиционными китайскими домиками с миниатюрным задним двориком.



Уже много десятков лет такие дома разрушаются / Фото Archdaily

Впрочем, сегодня такие районы переживают упадок, а особенно это ощущается именно в Пекине (Бейджине). Большинство из этих таунхаусов распадаются на глазах, но один из владельцев дома в районе хутонг решил отремонтировать его.

Весь проект воплотили всего за 14 дней, а наибольшее внимание уделили именно заднему двору.



Зеркала должны привлечь внимание к проблеме / Фото Archdaily

Ремонт сделан в доме, где хозяин жил с бабушками и дедушками, когда он был ребенком. За долгие годы дом почти разрушился, и всевозможные воспоминания о детстве исчезли вместе с ним. Сегодня владелец возвращается в дом.



Маленький дворик является излюбленным местом в доме / Фото Archdaily

Зеркальное стекло используется на полу и стенах двора. Так как отражение позволяет видеть окружающие дома, что привлекает внимание к их разрушению. К тому же, по словам владельца, это место – лучшее для воссоздания воспоминаний.

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Сегодня соседи тоже взялись за реновацию своих домов, потому что зеркала привлекли внимание к проблеме окрестных домов.

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