Нью-Йоркский небоскреб в форме башни из коробок изменит дизайн: фото
Американский миллионер Ларри Силверштейн совместно с архитектором Норманом Фостером работают над дизайном одного из будущих небоскребов. Сначала планировалось строить "башню из скрепленных коробок".
Предприниматель отказался от этой затеи, пишет New York Post.
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Проблемная башня третья слева / фото: New York Post
Дело в том, что для за долгое время так и не удалось найти арендатора "коробочного" дома.
Силвершейн уже построил три из четырех небоскребов, а последний до сих пор на проектной стадии.
Силверштейн (второй справа) вместе с коллегами / фото: New York Post
Первый проект дома с площадью три миллиона квадратных метров был разработан еще в 2006 году. Через 9 лет компания "21 Век Фокс" рассматривала возможность таки стать арендатором помещения, но подписанный договор так и не вступил в действие.
Одна из башен Силверштейна / фото: New York Post
Самое важное сейчас найти желающих арендовать башню 3 ("коробочная" башня – 24 канал),
– рассказал Силверштейн.
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Сейчас миллионер вместе с архитектором Норманом Фостером попытаются упростить дизайн экстерьера дома, а вместе с тем попробовать найти арендатора.
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