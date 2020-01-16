Нью-Йоркский небоскреб в форме башни из коробок изменит дизайн: фото

Американский миллионер Ларри Силверштейн совместно с архитектором Норманом Фостером работают над дизайном одного из будущих небоскребов. Сначала планировалось строить "башню из скрепленных коробок".

Предприниматель отказался от этой затеи, пишет New York Post.

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Проблемная башня третья слева / фото: New York Post

Дело в том, что для за долгое время так и не удалось найти арендатора "коробочного" дома.

Силвершейн уже построил три из четырех небоскребов, а последний до сих пор на проектной стадии.



Силверштейн (второй справа) вместе с коллегами / фото: New York Post

Первый проект дома с площадью три миллиона квадратных метров был разработан еще в 2006 году. Через 9 лет компания "21 Век Фокс" рассматривала возможность таки стать арендатором помещения, но подписанный договор так и не вступил в действие.



Одна из башен Силверштейна / фото: New York Post

Самое важное сейчас найти желающих арендовать башню 3 ("коробочная" башня – 24 канал),

– рассказал Силверштейн.

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Сейчас миллионер вместе с архитектором Норманом Фостером попытаются упростить дизайн экстерьера дома, а вместе с тем попробовать найти арендатора.

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