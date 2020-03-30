Носить маски станет удобнее: в Китае придумали специальное приспособление для медиков – видео

Китайский производитель 3D принтеров Creality производит тысячи пряжек для медицинских масок, которые помогут облегчить жизнь медиков, для которых едва ли не круглосуточное ношение масок оставляет болезненные следы.

Об изготовлении таких пряжек, пишет Dezeen.

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Пряжки позволяют облегчить ношение масок, и уменьшат давление на уши.



Такое приспособление позволяет уменьшить давление на уши / фото: Dezeen

Увидев, что врачи и медсестры жалуются на сильную физическую боль, вызванную масками для лица, я начал задумываться над тем, что может помочь им облегчить дискомфорт,

– рассказал старший дизайнер компании Guoliang Ji.

Приспособления печатаются на 3D принтере за короткое время. В том числе 5 пряжек можно изготовить за один час на принтере от фирмы Creality.



Фирма готова делиться макетом / фото: Dezeen

Компания базируется в китайском городе Женьшень и призывает граждан делать такие пряжки дома на своих принтерах.

Всего в распоряжении фирмы есть 100 принтеров, работающих по 10 часов в сутки. Изготавливая за смену около 1600 масок.



Дизайнера впячатлили фото медиков, которые борются с коронавирусом / фото: Dezeen

Отметим, что после уменьшения количества больных коронавирусом в Китае снова возобновляют работу фабрики и дизайнерские студии.

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