Новогодний декор: как украсить камин и соблюсти технику безопасности

Новогодние и рождественские праздники у многих ассоциируются с семейным уютом. Еще больше уюта, несомненно, дает пламя камина. Однако именно камин сложнее всего украсить перед праздниками, в частности из-за строгих противопожарных правил. Как украсить камин к Новому году и обеспечить безопасность – в нашем материале.

Источник открытого огня требует придирчивого отношения к выбору материала для декора, а также размещению украшений.

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Правила безопасности декора камина

запрещено размещать предметы декора на нижнем уровне или полу у камина;

рекомендуется воздержаться от использования лент, натуральных веток и шишек. Но, если вы все-таки хотите использовать такие элементы, то помните о мерах предосторожности;

бумажные и тканевые украшения моментально загораются, поэтому их использование возможно только на достаточном расстоянии от источника огня;

рекомендуется брать за основу для декора материалы, которые слабо или вообще не горят (металл, стекло, асбест, специальный пластик).

Варианты декора камина

Носки



Носки на камине – отличный атрибут для новогодних праздников / фото: Pinterest

Беспроигрышный вариант – развешивание носков и перчаток, куда можно вложить маленькие подарки. По желанию можно вплести блестящую гирлянду в ряд со свечей на полке камина.

Акценты



По бокам можно поставить две искусственные елки / фото: Cleaning63

Если у вас камин без полочки, то хорошо подойдет вариант с установкой по обе стороны от очага высоких композиций. Это могут быть вытянуттые вазы, конусы и других "высокие" предметы.

Поленница



Искусственные дрова можно будет использовать много лет / фото: Ochag

Дрова у камина тоже добавляют особый шарм, но гораздо красивее выглядят "ненастоящие" дрова из гофрированного картона, свернутого в рулон.

Веточки делают из мелких картонных свертков и приклеивают к поленьям. Далее скрепляем скотчем, а поверхность красите в цвет снега – готово.

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Имитация огня



Самый безопасный вид камина – искусственный / фото: Okgabelousova

Если у вас нет настоящего или искусственного камина – можно изготовить имитацию из картонной коробки и подарочной бумаги.

В середину ставите аккуратно сложенную гирлянду. Возможно использование фонариков или стаканов, на дно которых помещены свечи.

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