Новые кондиционеры: технологии завтрашнего дня, доступны уже сегодня

Уже никого не удивить кондиционером в доме или офисе, магазине и даже детском саду. Большинство из них стандартные и привычные. А как насчет чего-то новенького?

Технологии завтрашнего дня, доступные уже сегодня.

Представляем вашему вниманию кондиционеры, которые рвут шаблоны!

Инверторные кондиционеры PANASONIC серии Etherea знают о вашем комфорте все.

Подробнее об особенностях кондиционеров PANASONIC нового поколения

NANOE

Уникальная, очистительная технология Nanoe разработана и запатентована компанией Panasonic. Аналогов на рынке не существует.

NANOE – биологическая очистка воздуха с положительным результатом в 99%. Холодный электрод собирает на себе влагу, которая проходит через высокое напряжение. На выходе имеем водную капсулу с электрическим зарядом Nano размера, от 5 до 20 нанометров.

Их срок жизни в 6 раз больше, чем у обычного иона за счет высокого уровня влаги внутри, а это значит, что они успевают долететь в самые отдаленные и труднодоступные углы. Nano частицы проникают глубоко в ткани мебели, одежды и кожу человека, очищают их и увлажняют.

Технология Nanoe с легкостью и высокой эффективностью уничтожает вирусы, бактерии, аллергены, плесень, грибок и неприятные запахи. С помощью ОН-радикалов, содержащихся в водных Nano капсулах, которые проникают внутрь вредных частиц, забирают у них водород, и разрушают изнутри. Влияют не только на летающих вредителей, но и на уже осевших на поверхности.

ECONAVI ECONAVI – это встроенный датчик.

Принцип его работы можно поделить на четыре этапа:

Определяет присутствие/отсутствие человека в помещении. Датчик понимает, когда вы выходите из комнаты, и уменьшает обороты кондиционера, поскольку нет необходимости охлаждать или обогревать пустую комнату. При вашем возвращении мощность восстанавливается;

Определяет местоположение человека, оптимизируя, и направляя в ее сторону поток воздуха. Таким образом не нужно наращивать максимальную мощность, и тратить дополнительную энергию на охват всей территории;

Определение человеческой активности. В процессе занятий спортом, система автоматически увеличивает мощность, а во время вашего отдыха, наоборот, сбавляет обороты, и подает поток воздуха в комфортном объеме;

Способен понимать погоду на улице. Регулирует мощность работы: уменьшает ее, когда солнечно или увеличивает, когда пасмурно.

Это дает возможность комфортно использовать свою технику, лишний раз не тратить время на сбалансирование нужного режима, и экономить электричество вследствие оптимизированной работы. Уменьшение потерь электроэнергии может достигать до 38%.

Econavi – современная, интеллектуальная система управления кондиционером для создания комфортного микроклимата без участия человека.

Чтобы датчик работал максимально корректно, не ставьте рядом с ним большие предметы, увлажнители или нагревательные приборы. Если находиться некоторое время без движения, датчик может расценить это как отсутствие человека.

P-TECH компресор Panasonic Thermal Enhancement или компрессор P-TECH – это новая технология, которая разгоняет на полную частоту вращений компрессор за кратчайшие сроки после включения. А это значит, что ждать не нужно, наслаждайтесь эффектом от результата сразу. При этом, данные компрессоры являются одними из наиболее тихих на рынке кондиционирования. Можно не волноваться устанавливая их в спальне или помещении, где есть дети, и не боятся жалоб соседей.

AEROWINGS

Aerowings создает прямой поток воздуха к потолку, распределяя его по всей площади. Опускаясь вниз, охлажденный воздух создает эффект прохладного душа, тогда человек не замерзает как при прямом потоке воздуха, а равномерно охлаждается. С этой функцией можно не переживать из-за установки и пользования кондиционером рядом со спальным местом.

Двойные воздушные заслонки в тандеме с мощным вентилятором помогают создать сильный поток воздуха, что позволит быстрее добиться эффекта.

Дизайн Z/XZ (Дизайнерская серия Etherea)

Внутренние блоки данных кондиционеров выполнены в оригинальном дизайне. Они имеют прямоугольную форму с острыми углами (парусная форма), что придает им благородный и строгий вид.

Доступны в двух цветах: серебристый матовый или нешлифованный алюминий (серия XZ) и белый матовый (серия Z).

В матовом исполнении кондиционеры выглядят необычно. Отдельно стоит заметить, что внешний блок покрыт качественной порошковой краской белого цвета, которая убережет кондиционер от коррозии на долгие годы.

Инверторные кондиционеры PANASONIC сэкономят вам не только средства, но и время. Они позаботятся о домашнем микроклимате и качестве работы внутри самой системы. Функция самодиагностики будет держать под контролем его исправность, а если что не так, сразу же об этом сообщит. Самостоятельно удалит все запахи, бактерии и плесень, которые накопились внутри дренажной трубы, на начальном этапе их образования. Не побоится сильных морозов за окном до -15 °С, а усовершенствованная система Inverter + на 20% уменьшит ваш счет за электричество.

Мы уверены в качестве своих кондиционеров, поэтому гарантия на компрессоры составляет 5 лет!

Купить и заказать монтаж кондиционеров Panasonic можно у официального дилера – компании Микроклимат м. Киев, вул. Анны Ахматовой, 35. Профессиональная консультация по телефонам (044) 592-90-50, (096) 761-63-28 или в чате онлайн-поддержки на сайте.