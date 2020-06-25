В одном из ресторанов индийского Мумбаи шторы имеют не только странный вид, но и применение. Перегородки в зале и на кухне здесь сделаны из многочисленных цепей. Как выглядит такое новаторство в интерьере – смотрите в материале.

Целью дизайнеров было предоставить возможность каждому почувствовать себя частью процесса приготовления пищи, сообщает Dezeen.

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Чтобы достичь этого чувства, компания Serie Architects "направляла" все залы в ресторане площадью 370 квадратных метров к своей большой открытой кухне.

Стены и стойка здесь сделаны из черного гранита / Фото Dezeen

Именно благодаря цепям кухню удалось разделить на три секции: бар с напитками, центральное кухонное пространство и зона, посвященная приготовлению десертов.

Цепи могут стать популярным элементом интерьера / Фото Dezeen

Цепи позволяют разделить пространство и одновременно частично видеть друг друга,

– рассказал один из дизайнеров.

Кухня имеет несколько различных зон / Фото Dezeen

Перед кухней был размещен высокий стул и ряд табуретов, чтобы посетители могли увидеть, как повара готовят заказ.

В целом зал довольно открытый / Фото Dezeen

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Зал также разделен на различные зоны с помощью цепей. Интерьер также отличается своим контрастом между полом черного цвета и коричневым потолком.