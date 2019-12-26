Новый год 2020: как украсить дом к праздникам и не потратить лишнее

Новый год – это время для сказки и волшебства. В новогодние праздники так хочется, чтобы нас окружали красивая елка, разнообразные игрушки и огоньки. Именно такие вещи и образуют настоящую магию Нового года! И, что самое приятное, каждый может создать эту магию самостоятельно у себя дома.

Новогодние украшения, особенно в сезон праздников и в преддверии самого Нового года, стоят неприлично дорого. Но это совсем не повод отказывать от домашней сказки!

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На самом деле, атмосферу новогодних праздников можно создать своими руками, потратив на это немного своего времени и включив на полную фантазию. 24 канал предлагает вашему вниманию интересные варианты декорирования квартиры или дома.

В каких цветах украшать дом к Новому году 2019

Главным цветом 2019 Pantone объявил цвет классический синий. Однако делать его основным в новогоднем интерьере не стоит. В Год белой крысы в приоритете должны быть более теплые оттенки, все голубые оттенки тоже приветствуются.

Как украсить елку в Год белой Крысы

Важно, чтобы новогодний декор сочетался и дополнял основной интерьер. Так, если ваш дом оформлен в стиле хай-тек или лофт, то классические атрибуты новогоднего интерьера, вроде зеленой натуральной елки, будут выглядеть неорганично. А вот металлическая елка в этом случае – удачное решение.

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Декор на Новый год 2020: следите, чтобы новогодние украшения дополняли интерьер

Размер помещения тоже имеет значение. Глобальный и габаритный новогодний декор уместен в просторных домах, а в маленькой квартире новогоднее дерево, игрушки и украшения должны быть небольших размеров, чтобы не перегружать пространство.

Прежде чем начать украшать дом или квартиру, определитесь с общей концепцией. Помните, что стены, подоконники, потолок должны быть выдержаны в едином стиле. Если вам по душе классика, остановитесь на стандартной зелено-красной цветовой гамме, используйте привычные гирлянды и венки. Задумали новогоднюю гламурную вечеринку – металлические, перламутровые, золотые цвета вам помогут.

Декор на Новый год 2020: соблюдайте единую цветовую гамму

Свечи и огоньки на Новый год

Важную роль в декорировании дома или квартиры играет свет. Только одной лампы на потолке не достаточно, чтобы создать эффект мягкого и теплого света. Здесь на помощь приходят свечи и огоньки.

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Свечи лучше выбирать грубой формы, так они будут вам служить дольше. В качестве подсвечников можно использовать что угодно: например, обвязать свечи нитками или обклеить елкой!



Вязаные подсвечники на Новый год 2020

Подсвечники из елки на Новый год 2020

Фантазии здесь нет предела, но перед тем, как декорировать свечу – поместите ее в невоспламеняющуюся оболочку, например, стеклянный стакан. Главное, никогда не оставляйте свечи без присмотра и не оставляйте их вблизи легковоспламеняющихся вещей. А если свеча начинает догорать, то из подсвечника ее тоже стоит достать.

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Новогодний подсвечник из шишек

Подсвечники с корицей будут не только хорошо выглядеть, но и пахнуть

Огоньки подойдут не только елке. Ими можно декорировать стены, двери и окна (для окон лучше выбирать вертикальные огоньки). Лучше всего, если огоньки будут в одной цветовой гамме с вашим декором. Выбирайте спокойные и теплые цвета – оранжевый, красный, белый. А вот яркие огоньки, которые светятся всеми цветами радуги чаще всего создают атмосферу хаоса, поэтому от них лучше отказаться.

Декорирование новогодними огоньками

Декорирование стола и кухни

При оформлении новогоднего стола руководствуйтесь правилом контрастности. Если ваш выбор пал на белую скатерть, то салфетки, свечи, статуэтки могут быть малинового, бордового, красного, золотого цветов. На красной скатерти выигрышно будут смотреться белые декоративные элементы.

Декорирование стола на Новый год 2020

Для кухонных стульев можно приобрести новогодние чехлы. Или их можно сшить из красной ткани и дополнить белым помпоном или объемным бантом.

Декор кухни на Новый год 2020

Очень легко превратить обычный холодильник в ... снеговика! Для этого возьмите разноцветный скотч и вырежьте все элементы – глаза, нос, пуговицы и шарф. Наклейте их и наслаждайтесь!

Декор холодильника на Новый год 2020

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Пусть праздник стучится в окна и двери

Не забудьте поделиться праздничным настроением с соседями и случайными прохожими – украсьте окна и входные двери. Вместо цветочных горшков на подоконнике можно установить композицию из сухих веток или шишек, поставить красивый торшер с новогодней тематикой, несколько свечей, разложить елочные игрушки. Интересно будет смотреться на окне стеклянная ваза, доверху наполненная конфетами в золотистых обертках.

Входные двери можно украсить новогодним венком: его можно сделать, как из елки, так и из бытовых вещей. А украсить венок можно апельсинами, мандаринами, шишками, корицей и тому подобное.



Новогодний венок из шишек и ели



Новогодний венок из игрушек



Новогодний венок из винных пробок

Небольшие елки для декора

Украшать дом можно небольшими елочками, которые можно сделать самостоятельно. Если главную лесную красавицу вы поставите в комнате, то маленькие елки можно поставить на кухне или в коридоре.

Для того, чтобы сделать елку из шишек, вам понадобится конус (из плотного картона или пенопласта), шишки, белая краска, клей и крошечные шарики для декора. Оклейте вашу основу шишками и подкрасьте немного шишки в белый цвет, чтобы елка выглядела "заснеженной". Украсьте елку небольшими шариками. Также для декора можно использовать палочки корицы, анис или гвоздику.

Елка из шишек

По такому же принципу можно сделать елки из ниток. Лучше брать нитки для вязания – они толстые. Обмотайте конус для елки нитками и приклейте сверху украшения. Выглядит очень нежно и празднично!

Елки из ниток для вязания

Украшать все-все не нужно

Не стремитесь по максимуму украсить весь свой дом – пусть основной массив декора будет в том помещении, где семья проводит больше всего времени. В других комнатах достаточно обойтись незаметными элементами. Поставьте в спальне елку из винных пробок, повесьте в прихожей пару елочных игрушек, накиньте на кресло плед с зимними мотивами, положите перед входной дверью коврик с новогодним рисунком – и праздничная атмосфера вашему дому обеспечена.

Редакция 24 Канала желает вам приятных новогодних праздников!