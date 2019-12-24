Дизайн экстерьера гаража: какие есть варианты облицовки
Если вы уже построили гараж и даже оформили интерьер – самое время позаботиться о внешнем виде здания. Экстерьер гаража играет не только эстетическую роль, но и имеет много практических функций. Как выбрать облицовку гаража, которая лучше всего подойдет именно вам – читайте в нашем материале.
Наружная облицовка призвана защитить гараж и ваше авто от осадков, ультрафиолетовых лучей и постоянного перепада температур.
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Варианты наружной облицовки гаража
Покраска
Железные гаражи распространены в украинских городах / фото: MFIN
Самым дешевым и простым вариантом оформления экстерьера гаража станет покраска стен. Краска подойдет для большинства типов гаражей, а самой оптимальной будет для металлического.
Плюсом можно назвать также ассортимент цветов и оттенков, а дорогая акриловая или эмульсионная краска еще и прослужат долго. Для работы вам не нужно владеть особыми умениями или иметь особые инструменты.
Штукатурка
Самый распространенный вариант оформления внешнего вида гаража / фото Строй дом
Классический вариант с штукатуркой стен. Его преимущество в дешевизне материалов, доступности. К тому же, стены могут быть дополнительно покрыты еще одной отделкой, например, краской.
Также благодаря нехитрым способам, на штукатурку можно нанести какую-то структуру и узор. Например, "короед" или "шуба".
Вагонка
Фальшивый брус – хороший вариант для наружной облицовки / фото: Segodnya
Стильным вариантом будет деревянная вагонка, однако пластиковая тоже может подойти. Вагонка лучше сохраняет тепло в гараже, защищает стены от ударов и способна выдерживать колебания температур.
Если вы все-таки выберете деревянную вагонку, то не забывайте, что перед использованием дерево нужно обработать специальными растворами. Иначе оно скорее потеряет цвет и начнет гнить, к тому же увеличивается риск возникновения вредителей, которые питаются деревом.
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Камень
Камень имеет большое количество вариаций / фото: All biz
Самое дорогое, но "вечное" покрытие. Камень не боится влаги или перепадов температуры. Этот материал прослужит вам много лет, к тому же выглядит такой гараж очень презентабельно.
Если хотите сэкономить, то рынок предлагает более дешевый искусственный камень. Преимуществом искусственного камня является большее количество вариаций.
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