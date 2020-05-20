Обновленный модельный ряд классических электрокаминов Symphony: что нового

Компания Dimplex представила обновление модельного ряда популярной серии классических электрокаминов Symphony.

Данная серия пользуется большим спросом, благодаря демократичной цене, простоте в монтаже и качественной картинке пламени. Инженеры компании Dimplex обновили дизайн муляжа дров, увеличили функционал и сделали управление сенсорным.

Новая серия Symphony идет с маркировкой XHD и состоит из трех самых популярных типоразмеров.

Dimplex Symphony XHD23 (XHD23L-INT)

экран – 23 дюйма



Размеры (ШхВхГ), мм – 584 x 520 x 191

Symphony XHD23 пришел на замену снятого с производства Dimplex Symphony 20. Компактный размер этого камина идеально подойдет для небольших помещений.

Dimplex Symphony XHD26 (XHD26L-INT)

экран – 23 дюйма



Размеры (ШхВхГ), мм – 660 x 479 x 191

Данный камин пришел на смену электрокамину Dimplex Symphony 25 (DF2550-EU).

Dimplex Symphony XHD28 (XHD28L-INT)

экран – 28 дюймов

Размеры (ШхВхГ), мм – 695 x 597 x 191

Самая популярная диагональ среди серии Symphony. Этот электрокамин пришел на смену Dimplex Symphony 26 LED (DF2624L-INT).

Все электрокамины имеют широкий функционал. Впервые в напольных классических моделях реализована функция изменения цвета подсветки пламени. Улучшен эффект тления дров, теперь он стал еще более реалистичный и яркий, что делает картинку огня максимально реалистичной. Кнопки управления заменены сенсорной панелью, которая автоматически включается прикосновением и гаснет при отсутствии активности. Камины имеют электрический тепловентилятор мощностью 1,5 кВт, который способен обогреть помещение 15-20 кв.м, а с помощью встроенного термостата можно поддерживать желаемую температуру в помещении. Обогрев и визуализация пламя могут работать как параллельно, так и отдельно друг от друга. В режиме визуализации пламя потребление электроэнергии минимально, всего 18 Вт благодаря LED технологии.

Посмотреть и протестировать электрокамины Symphony XHD можно в шоуруме Dimplex.

Получить подробную консультацию специалиста по тел. (097) 500 17 37, (050) 500 17 37. Фирменный сайт электрокаминов Dimplex – dimplex-kaminy.com.ua.