Общая квартира без кухни становится трендом: как дизайнер меняет представление о жизни в городе
На волне заботы об окружающей среде возникает вопрос экономии ресурсов, среди которых и продукты питания. Именно поэтому популярными становятся квартиры без кухни. Такая задумка призвана решить сразу две проблемы с окружающей средой и одиночеством.
Об идее испанского дизайнера Анны Пуйджанер пишет Archdaily.
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Идея связана с целым рядом нововведений в дизайне интерьера и бытом современных городских жителей. Такой проект появился в ее голове после путешествий по миру.
В общих домах будет доминировать минимализм / фото: Archdaily
Предложение Пуйджанер заключалось в том, чтобы создать "кухонные" дома с центральной, общей кухней для общины. Такое решение решит вопрос "лишней пищи". Согласно исследованиям, только в США обычный взрослый человек выбрасывает до 30% готовой пищи.
Общая кухня имеет также и столовую внутри / фото: Archdaily
Также совместная жизнь в общинах поможет решить проблему депрессии на почве одиночества и сократит жилой фонд, который растет с каждым годом почти во всех странах мира.
По замыслу, люди будут общаться больше, если им придется вместе готовить / фото: Archdaily
Стремясь разработать новые модели коллективного жилья, Пуйджанер считает, что централизация приготовления пищи в жилых домах и содействие бытовой жизни могут начать решать эти проблемы.
Проект получил премию Wheelwright от Гарвардского университета, а также сумму в размере 100 тысяч долларов за исследования имеющихся моделей коммунальных резиденций во всем мире,
– говорится в сообщении.
Дома имеют частные пространства и совместные / фото: Archdaily
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Оказалось, что большинство современных людей хотели бы жить в совместных домах, чтобы преодолеть одиночество и свою малую социальную активность.
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