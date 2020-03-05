Общая квартира без кухни становится трендом: как дизайнер меняет представление о жизни в городе

На волне заботы об окружающей среде возникает вопрос экономии ресурсов, среди которых и продукты питания. Именно поэтому популярными становятся квартиры без кухни. Такая задумка призвана решить сразу две проблемы с окружающей средой и одиночеством.

Об идее испанского дизайнера Анны Пуйджанер пишет Archdaily.

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Идея связана с целым рядом нововведений в дизайне интерьера и бытом современных городских жителей. Такой проект появился в ее голове после путешествий по миру.



В общих домах будет доминировать минимализм / фото: Archdaily

Предложение Пуйджанер заключалось в том, чтобы создать "кухонные" дома с центральной, общей кухней для общины. Такое решение решит вопрос "лишней пищи". Согласно исследованиям, только в США обычный взрослый человек выбрасывает до 30% готовой пищи.



Общая кухня имеет также и столовую внутри / фото: Archdaily

Также совместная жизнь в общинах поможет решить проблему депрессии на почве одиночества и сократит жилой фонд, который растет с каждым годом почти во всех странах мира.



По замыслу, люди будут общаться больше, если им придется вместе готовить / фото: Archdaily

Стремясь разработать новые модели коллективного жилья, Пуйджанер считает, что централизация приготовления пищи в жилых домах и содействие бытовой жизни могут начать решать эти проблемы.

Проект получил премию Wheelwright от Гарвардского университета, а также сумму в размере 100 тысяч долларов за исследования имеющихся моделей коммунальных резиденций во всем мире,

– говорится в сообщении.



Дома имеют частные пространства и совместные / фото: Archdaily

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Оказалось, что большинство современных людей хотели бы жить в совместных домах, чтобы преодолеть одиночество и свою малую социальную активность.

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