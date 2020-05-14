Как обустроить полностью деревянный интерьер дома: пример из Австралии – фото

Небольшой дом в австралийском городе Ньюкасл построен с максимальным привлечением древесины в интерьере. Мебель, полы, стены, потолки и даже жалюзи здесь сделаны из дерева. Дом рассчитан на семью до шести человек.

Дом расположен на склонной к наводнению земле, поэтому жилые пространства здесь строят только в одноэтажных зданиях. Первый этаж здесь подкреплен конкретным блоком работы на уровне земли, пишет Dezeen.

К слову: Во время карантина дизайнер от скуки спроектировал интерьер дома на берегу моря – фото

Облицовка стен и мебель здесь изготовлены из березовой фанеры. Межкомнатных дверей в доме нет – комнаты разъединяют деревянные жалюзи, которые по желанию можно опустить.



Спальни полностью деревянные / фото: Dezeen

Маневрирование между пространствами и уровнями вызывает ощущение, что человек передвигается между холмами на улице, а не между комнатами,

– рассказал о еще одной особенности дома разработчик дизайна.



Также здесь есть небольшая терраса / фото: Dezeen

Внутри сразу при входе расположена гостиная вместе со столовой. Также здесь есть небольшая кухня-студия. Далее в доме есть две спальни, между которыми размещена ванная комната.



Спальня не имеет дверей / фото: Dezeen

Единственная комната, которая имеет настоящие двери – студия, построенная в передней части плана.



Вход в подвал расположен с обратной стороны дома / фото: Dezeen

Вас заинтересует: Не разрушать, а восстанавливать: обновленный дизайн столетнего дома в Японии

Белая кафельная лестница ведет в подвал, где расположились прачечная, гараж и складское помещение.