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Как обустроить полностью деревянный интерьер дома: пример из Австралии – фото

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Интерьер состоит только из березового дерева
Интерьер состоит только из березового дерева / Dezeen

Небольшой дом в австралийском городе Ньюкасл построен с максимальным привлечением древесины в интерьере. Мебель, полы, стены, потолки и даже жалюзи здесь сделаны из дерева. Дом рассчитан на семью до шести человек.

Дом расположен на склонной к наводнению земле, поэтому жилые пространства здесь строят только в одноэтажных зданиях. Первый этаж здесь подкреплен конкретным блоком работы на уровне земли, пишет Dezeen.

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Облицовка стен и мебель здесь изготовлены из березовой фанеры. Межкомнатных дверей в доме нет – комнаты разъединяют деревянные жалюзи, которые по желанию можно опустить.


Спальни полностью деревянные / фото: Dezeen

Маневрирование между пространствами и уровнями вызывает ощущение, что человек передвигается между холмами на улице, а не между комнатами,
– рассказал о еще одной особенности дома разработчик дизайна.


Также здесь есть небольшая терраса / фото: Dezeen

Внутри сразу при входе расположена гостиная вместе со столовой. Также здесь есть небольшая кухня-студия. Далее в доме есть две спальни, между которыми размещена ванная комната.


Спальня не имеет дверей / фото: Dezeen

Единственная комната, которая имеет настоящие двери – студия, построенная в передней части плана.


Вход в подвал расположен с обратной стороны дома / фото: Dezeen

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Белая кафельная лестница ведет в подвал, где расположились прачечная, гараж и складское помещение.

Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Австралия Ремонт Идеи для дома Идеи для интерьера Дизайн
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