Обвитая лентами: в Австралии построили необычное шестиэтажное здание – фото

Новое спиральное шестиэтажное здание от Кенго Кума в Сиднее отметилось необычным видом фасада. Дом обвивают 20 тысяч метров светлого дерева.

Необычный фасад украшает здание общественного центра, пишет Dezeen.

К слову: Дом под Киевом победил на международном конкурсе в США



Здание выглядит довольно необычно / фото: Dezeen

Японский дизайнер еще в 2016 году обещал создать здание, которое будет максимально открытым и узнаваемым.

Характерная форма биржи создана сочетанием шести изогнутых плит, окруженных угловыми дорожками.



Здание даст много рабочих мест / фото: Dezeen

Внутри расположены библиотека, детский центр, рыночный зал и "makerspace" для поддержки творческих и технологических начинающих. На крыше есть бар и ресторан с видом на парк Тумбалонг, Китайский сад и Кокл-Бей.

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Кажется, что на дом "нанизали вермишель" / фото: Dezzen

Строительство дома и переосмысление пространства вокруг обеспечит жильем 4200 человек и надеется создать 2500 рабочих мест, а также привлечет больше посетителей и активности в этом районе.

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