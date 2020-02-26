Одна тысяча музеев: в Майами построили 62-этажный жилой дом – фото
Напротив Музейного парка в Майами построили жилой дом на 62 этажа. Дизайн башни разработан по образцу известного архитектора Захи Хадид.
О новом проекте пишет Archdaily.
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Каркас здания спроектирован, чтобы выдерживать ветровые нагрузки, характерные для Флориды.
Вокруг дома много музеев / фото: Archdaily
Фасад дома выполнен из прочного стекла, к тому же железобетонная основа способна выдерживать шторм.
Кривой экзоскелет здания влияет на планировку квартир. Так, на нижних этажах балконы оборудованы на углах, а на верхних уровнях посередине конструкции.
В дизайн здания вписаны идеи Захи Хадид / фото: Archdaily
Сверху жители могут пользоваться комнатой отдыха, пространством для проведения мероприятий. Также снизу расположен аква центр. На нижних этажах обустроят ландшафтные сады, террасы, бассейн, и стоянку для автомобилей.
С верхних этажей открывается прекрасный вид на город и океан / фото: Archdaily
Дизайн призван выражать текучесть, которая является одновременно структурной и архитектурной,
– рассказал директор Zaha Hadid Architects, Крис Лепин.
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Это первое здание от архитектурной студии Захи Хадид / фото: Archdaily
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