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Одна тысяча музеев: в Майами построили 62-этажный жилой дом – фото

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Дом расположен в музейной части города / ArchDaily

Напротив Музейного парка в Майами построили жилой дом на 62 этажа. Дизайн башни разработан по образцу известного архитектора Захи Хадид.

О новом проекте пишет Archdaily.

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Каркас здания спроектирован, чтобы выдерживать ветровые нагрузки, характерные для Флориды.


Вокруг дома много музеев / фото: Archdaily

Фасад дома выполнен из прочного стекла, к тому же железобетонная основа способна выдерживать шторм.

Кривой экзоскелет здания влияет на планировку квартир. Так, на нижних этажах балконы оборудованы на углах, а на верхних уровнях посередине конструкции.


В дизайн здания вписаны идеи Захи Хадид / фото: Archdaily

Сверху жители могут пользоваться комнатой отдыха, пространством для проведения мероприятий. Также снизу расположен аква центр. На нижних этажах обустроят ландшафтные сады, террасы, бассейн, и стоянку для автомобилей.


С верхних этажей открывается прекрасный вид на город и океан / фото: Archdaily

Дизайн призван выражать текучесть, которая является одновременно структурной и архитектурной,
– рассказал директор Zaha Hadid Architects, Крис Лепин.

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Это первое здание от архитектурной студии Захи Хадид​ / фото: Archdaily

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Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Дизайн Идеи для интерьера Новости США Идеи для экстерьера Архитектура
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