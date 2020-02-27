Особенности жилья в Турции – интересные факты о квартирах в стране

Прожив всю жизнь в Украине, трудно представить как на самом деле выглядят типовые квартиры в других странах. Несколько дней в роли туриста никогда не дают истинной картины. Чем отличаются квартиры в Турции и Украине, и какие особенности тамошнего жилья – читайте в нашем материале.

Площадь жилья, его планирование и особенности декора могут кардинально отличаться от традиционных представлений.

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Особенности жилья в Турции

Размеры



Квартиры без спален или гостиных не считаются пригодными для жизни / фото: Depositphotos

Большая часть украинских квартир на вторичном рынке – малогабаритные хрущевки. В Турции маленькие квартиры будут скорее исключением. Так, с 2017 года в некоторых городах страны запрещено строительство новых квартир-студий.

Планирование

Привыкли к формулировке в стиле однокомнатная или двухкомнатная квартира? В Турции количество комнат рассчитывается по несколько другому принципу. При покупке жилья в Стамбуле или Анкаре вы столкнетесь с загадочными уравнениями (3+2, 1+1). В такой формуле первая цифра означает количество спален, а вторая – гостиных.

Расчет площади



Часто квартира меньше площади, указанной в объявлении / фото: Depositphotos

В этой стране площадь квартир указывается в брутто. Сюда относят не только чистую площадь квартиры, но и балкон, террасу, даже толщину стен и площадь лестницы, которая приходится на каждого жителя.

Популярность пентхаусов и дуплексов



Такие квартиры очень популярны в Турции / фото: Domria

Двухэтажные квартиры на верхних и нижних уровнях есть почти в каждой многоэтажке, и пользуются бешеной популярностью несмотря на свою цену.

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Балконы

Неотъемлемым атрибутом турецких квартир являются балконы. Их площадь иногда достигает даже 30 квадратных метров. В этом нет ничего удивительного, ведь для местных в теплые дни балкон выполняет роль гостиной.

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