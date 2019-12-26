Как сделать отдых в бассейне комфортным – основные правила выбора осушителей

Бассейн – лучшее место отдыха и релакса после тяжелого дня. Чтобы в нем было комфортно, необходимо создать особый микроклимат.

Для этого следует знать о нормах климатических показателей и советы, как их соблюдать.

Климат в бассейне – залог комфортного отдыха

Комфорт в бассейне можно достичь благодаря правильной организации микроклимата внутри. Вот несколько базовых советов по температуре:

Температура воды должна колебаться в пределах 25-28°С.

Температура помещения на 1-3°С больше – 28-30°С.

Уровень влажности зависит от времени года, зимой он на уровне 50%, летом же показатель несколько выше – 60%.

Сырость пагубно влияет на помещение. Отделка стен портится, механизмы ржавеют, размножаются вредные микроорганизмы. Важно минимизировать негативное влияние конденсата, а это можно сделать в условиях постоянной поддержки приемлемого уровня влажности.

Факторы, влияющие на уровень влажности

Прежде, чем говорить о средствах избавления от сырости, важно рассмотреть факторы, на нее влияющие. Если говорить об относительной влажности, то она зависит от площади поверхности воды. В среднем на 1 м² воды испаряется 150-250 грамм в час.

Температуры воды и воздуха. Чем они выше, тем сильнее испарение. Также влияют влажные предметы и материалы. Важно упомянуть и об обмене воздуха – вытяжка способна удалять накопившуюся влагу.

Не стоит забывать и о количестве купающихся людей. Чем их больше, тем выше процент влажности. И напоследок – плавучее полимерное покрытие. Нанесенная пленка защищает от загрязнения и замедляет охлаждение, а еще уменьшает объем конденсата.

Как поддерживать оптимальную влажность?

Хороший воздухообмен и покрытие решают вопрос сырости наполовину. Летом проветривание малоэффективно. Системы кондиционирования далеко не всегда справляются с уменьшением влаги. Только грамотно подобранный осушитель в комплексе с хорошей вентиляцией полностью решает проблему повышенной влажности.

Как работает осушитель

Существует три вида осушителей. У каждого свой метод работы:

Ассимиляция – перед подачей в помещение воздух нагревается, что позволяет ему вобрать в себя больше влаги. В это время влажные воздушные массы выкачиваются. Способ неэкономный, фактически это обогрев улицы.

Адсорбция – прибор содержит вещество, которое впитывает влагу – например, селикагель. Воздушный поток проходит через устройство, адсорбент впитывает конденсат, но такой тип довольно дорогой и редко используется.

Конденсация – самый популярный и практичный способ. В его основе лежит испаритель. Воздушные массы засасываются вентилятором, охлаждаются в испарителе, а влага конденсируется. Конденсат собирается в специальный бак или стекает по дренажному шлангу. Воздух прогревается до заданной температуры и возвращается в комнату.

Как выбрать осушитель бассейна?

Производители выпускают агрегаты с разной мощностью – умением удалять определенное количество влаги в сутки. По этому показателю выбирают оптимальную модель.

Вы можете самостоятельно рассчитать необходимую минимальную производительность. Для этого площадь зеркала воды умножьте на коэффициент 0,1. Определившись с мощностью, можете искать нужную модель.

Виды осушителей

Современные конденсационные осушители – многофункциональные устройства. Их можно классифицировать по нескольким признакам.

Режим работы:

Полная рециркуляция – воздушные массы циркулируют внутри зала без изменения состава. Такие модели используют для небольших частных бассейнов.

Частичная рециркуляция – соединяется с системой вентиляции. Благодаря этому частично меняет воздух, добавляя свежий.

По типу монтажа приборы бывают:

Мобильные – компактные моноблоки с колесиками для перемещения. Подключаются к обычной розетке. В основном подходят для искусственных водоемов площадью до 40 м², хотя есть исключения.

Стационарные – канальные системы чаще всего устанавливаются в отдельной каморке, но это не обязательно. Рассчитаны на водяную площадь более 40 м².

Комбинированные. Фактически это мобильные моноблоки с возможностью крепления на стенах.

Дополнительные функции осушителей

Определившись с модификацией, обратите внимание на дополнительные функции.

Кроме умения поддерживать заданный уровень влажности, устройства оснащают дополнительными возможностями. К ним следует отнести: подогрев воды, нагрев воздуха, фильтрацию среды – она обеспечивается установленными в машину НЕРА-фильтрами, а также в некоторых моделях предусмотрена функция ионизации.

Особенности монтажа

Самое главное – расстояние от водного источника к технике. По стандартам безопасности оно должно составлять не менее 2 метров. Ими можно пользоваться сразу после распаковки.

Установку стационарных систем выполняет мастер. Желаемая схема размещения агрегатов подбирается с учетом архитектурных особенностей. Проект монтажа модульных канальных систем планируется до установки искусственного водохранилища.

Вдумчиво выбирайте осушительную технику. Регулярно проходите техобслуживание. Тогда осушители обеспечат Вам приятный отдых в бассейне.