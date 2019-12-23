Освещение ванной комнаты – почему это важно и какие существуют варианты: фото

Хотя ванная комната обычно самая маленькая в доме, планирование качественного освещения в ней стоит особенно остро. Спланировать расположение светильников и различного вспомогательного освещения в ванной надо еще на стадии планирования ремонта. Как правильно спроектировать освещение и что надо учесть – читайте в нашем материале.

Стоит позаботиться о правильном расположении светильников и их функциональности. Всегда можно ошибиться из-за банальной неосведомленности, но какие это будет иметь последствия для ванны?

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Типичные проблемы при неправильной системе освещения

Недостаточно света возле зеркала



Даже ванная в темных оттенках может быть хорошо освещена / фото: Remont bp

Отсутствие мощного света возле зеркал делает некомфортным банальные гигиенических или косметические процедуры. Даже обычная чистка зубов может быть недостаточно качественной, если в ванной полумрак.

Слишком ного света в комнате



Всегда можно переборщить, но для каждого стандарты разные / фото: Новый дом

Несмотря на все, полумрак для ванны – это совсем неплохо. Приглушенный свет поможет полноценно расслабиться и насладиться эффектом спа-процедур. Однако, если в ванной отсутствует возможность регулировать интенсивность света, то придется мириться с избыточным освещением комнаты.

Внимание к мелочам



В большой ванной свет рассеиваться лучше / фото: Агромат

При неудачном освещении даже стильный дизайн ванной комнаты можно превратить в общественный туалет или санузел. По крайней мере именно так вы будете чувствовать себя, если в ванной использовать, например, люминесцентные лампы. Именно поэтому о виде освещения стоит позаботиться еще задолго до начала ремонта.

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Что надо учесть

цветовая гамма интерьера (светлые, зеркальные, стеклянные, отполированные поверхности светлых оттенков будут приумножать свет)

высота установки источника света (если установить светильники слишком близко к зеркалу, то это лишь спровоцирует усиление яркости)

модификацию и форму светильника.

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