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Отдаленно напоминает женский бюст: экстравагантный дизайн интерьера в Бразилии – фото

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Феминистический дизайн квартиры в Бразилии
Феминистический дизайн квартиры в Бразилии / Archdaily

Главная дизайнер этой квартиры является дочерью музыканта, именно поэтому в интерьер умело вплетаются фактуры из музыкального мира, а все детали в дизайне – погружают в детство.

Ярким примером вплетения музыки в дизайн является акварельное панно, которое нарисовал отец дизайнера на музыкальных паритурах. А также использованы фрагменты произведений Ди Кавальканти и Леда Катунда, пишет издание Archdaily.

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Изготовлена из дерева Тауари (вид бразильской золы), пол служит фоном для ковра.

В дизайні використали музичні мотиви / фото: Archdaily
В дизайне использовали музыкальные мотивы / фото: Archdaily

На стене бело-грязное минеральное покрытие, изготовленное из избыточных выбросов углекислого газа. В потолке косвенное освещение, посередине расположено отверстие, придающее естественному свету.

Усі елементи декору перегукуються між собою / фото: Archdaily
Все элементы декора перекликаются между собой / фото: Archdaily

Органические формы повсюду. В чайной комнате – эксклюзивная модульная, которую дизайнер Пауло Алвес презентует на выставке.

Оздоблення стін та підлоги на кухні ідентичні / фото: Archdaily
Отделка стен и пола на кухне идентичные / фото: Archdaily

Это среда, которая не является лишь вопросом пользы от пространства, но является той песней, которая напоминает о детстве. Все, чтобы мы чувствовали себя хорошо, расслабленно, отмечают авторы проекта.

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Автор: Елена Кандяк
Теги: Строительство Идеи для интерьера Ремонт Дизайн Дизайн гостинной Ремонт и дизайн
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