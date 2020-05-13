Отдаленно напоминает женский бюст: экстравагантный дизайн интерьера в Бразилии – фото
Главная дизайнер этой квартиры является дочерью музыканта, именно поэтому в интерьер умело вплетаются фактуры из музыкального мира, а все детали в дизайне – погружают в детство.
Ярким примером вплетения музыки в дизайн является акварельное панно, которое нарисовал отец дизайнера на музыкальных паритурах. А также использованы фрагменты произведений Ди Кавальканти и Леда Катунда, пишет издание Archdaily.
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Изготовлена из дерева Тауари (вид бразильской золы), пол служит фоном для ковра.
В дизайне использовали музыкальные мотивы / фото: Archdaily
На стене бело-грязное минеральное покрытие, изготовленное из избыточных выбросов углекислого газа. В потолке косвенное освещение, посередине расположено отверстие, придающее естественному свету.
Все элементы декора перекликаются между собой / фото: Archdaily
Органические формы повсюду. В чайной комнате – эксклюзивная модульная, которую дизайнер Пауло Алвес презентует на выставке.
Отделка стен и пола на кухне идентичные / фото: Archdaily
Это среда, которая не является лишь вопросом пользы от пространства, но является той песней, которая напоминает о детстве. Все, чтобы мы чувствовали себя хорошо, расслабленно, отмечают авторы проекта.
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