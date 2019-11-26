Декоративные панели для фасада дома как альтернатива классическим вариантам

Во время облицовки фасада дома можно использовать натуральный камень, обычный кирпич, обычную штукатурку. Однако "лицо" вашего дома не должно выглядеть классически. Сегодня все большую популярность набирают декоративные панели. Почему – читайте в нашем материале.

Надежный материал, который будет оберегать ваш дом от морозов и избыточного тепла, имеет ряд преимуществ. Однако также существуют свои недостатки.

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Что такое фасадные декоративные панели?

строительный материал, который продается небольшими сплошными частями;

используется для отделки фасада;

может быть изготовлен из дерева, металла, камня, пластика, гипса и других материалов;

монтируется при помощи специальных крепежных элементов.

Преимущества декоративных панелей



Панели, имитирующие камень, намного дешевле натуральных аналогов / фото: Vbud

Защита стен здания от воздействия снега дождя или тумана. Такие плиты уберегут от капризов погоды гораздо лучше, чем обычная штукатурка.

Большинство материалов, из которых сделаны плиты, не поддаются воздействию ржавчины и ультрафиолета, эксперты выделяют в этом плане натуральный камень.

Не нужно проводить подготовительные работы. Вполне хватает удаления деталей, выступающих из стены. Кроме того, монтаж можно производить без проблем в любую погоду, в отличие от классических фасадов. Во время работы не используют никаких клеящих смесей, а сам монтаж заключается в закреплении панелей с помощью крепежных приспособлений.

Материал для декоративных панелей позволяет легко сымитировать отделку любым другим материалом, даже настоящим камнем.

Широкая цветовая гамма облицовочной плитки и разнообразие фактур придадут вашему дому самобытную индивидуальность.

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Сколько бы преимуществ не называли, всегда есть и свои недостатки.

Недостатки декоративных панелей



Металлические панели изготовлены из нержавеющего металла / фото: Royal Dah

Цена. Некоторые модели весьма дорогие (особенно это касается настоящего облицовочного камня), но даже если ваш бюджет ограничен, то всегда есть возможность подбора дешевых панелей.

Монтаж. Да, простые варианты легки в монтаже, но если речь идет о дорогом материале, то лучше довериться специалистам. Ведь хороший монтаж выполнить самому будет крайне сложно.

Необходимость проведения фасадных работ вместе с другими. Делать фасад из декоративных плит надо в согласовании проекта с другими элементами здания. Важна точность измерений в местах стыковки с крышей, дверными и оконными разрезами.

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