Отель-лайнер: фото монументального сооружения, построенного во времена Югославии

Построенный в начале 70-лет властью Югославии отель, продолжает принимать гостей сегодня уже в независимой Хорватии. Самое интересное, что сервис в некоторых номерах кораблеподибному убежища для туристов остался таким как и 50 лет назад.

Сегодня отель может принять около 900 гостей одновременно, пишет The Calvert Journal.

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Расположенный недалеко от Дубровника на побережье Адриатического моря отель до сих пор напоминает местным о темной эре коммунизма. Строили "Цавтат" для отдыха рабочих со всей Югославии, однако сегодня "лайнер" сильно отличается монументальностью и серостью по сравнению с фешенебельными гостиничными комплексами вокруг.



Так выглядит вход после реконструкции / фото: Pinterest

Если внешне отель ничем не отличается от большинства советских построек, то в интерьере тогдашним дизайнерам дали определенную свободу.



Цавтат – это городок рядом, в честь которого и назван отель / фото: Hotel Croatia Cavtat

Заведения для отдыха расположены на верхних уровнях. Вокруг много зеленых насаждений, а почти все номера оборудованы террасами, напоминающими плавники, которые плавно выходят в город.

Самой амбициозной частью разработки является фасад. На вид, как океанический лайнер, однако ярче всего оценить его внешний вид можно с лодки или воздуха.

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Вид сбоку / фото: The Travel Diarist

Сервис в дешевых номерах, по отзывам туристов, и до сих пор на "коммунистическом" уровне. Хотя в более дорогих номерах уже есть кондиционер, спутниковое ТВ и мини-бар.

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