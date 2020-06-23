Открытые пространства и отсутствие перекрытия: дом с современным интерьером из Испании – фото
Ремонт реализован в 150 летнем доме, который расположен возле плантаций. После реновации вход в здание располагается со стороны сада, а перекрытие между чердаком и этажом отсутствует. Изменился также интерьер, который теперь больше похож на современный.
До ремонта все сооружение имело продолговатое планирование, поэтому комнаты здесь узкие, но длинные, сообщает Archdaily.
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Владельцем дома является местный фермер, который унаследовал участок от своего отца.
Теперь основной вход в здание располагается со стороны плантации / Фото Archdaily
После завершения реновации пространство разделили на три части:
Основное пространство: спальня и кухня.
Большинство комнат здесь очень длинные / Фото Archdaily
Центральная полоса: отвечает за соединение доме с садом. Для этого снесли опорные стены, установили балки, а верхнюю часть обнесли стеклом.
Частная часть: защищена от посторонних взглядов и наиболее закрыта.
Перекрытие между этажом и крышей отсутствует / Фото Archdaily
В результате ремонта создали новую жилую зону, которая включает гостиную, мангал и крыльцо. Новые пространства визуально сочетаются с самой плантацией на участке.
Внутренний дворик здесь имеет деревянный пол / Фото Archdaily
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Основные цвета интерьера здесь белый, зеленый и цвет дерева.