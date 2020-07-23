Отель "SORANO" – один из главных объектов градостроительства в японском городе Тахикава. Концепция отеля предлагает новый тип отдыха. В частности вестибюль здесь оформлен в виде палатки, что создает у посетителей ощущение путешествия на природе.

Город Тахикава расположен всего в нескольких километрах от Токио, а сам отель рядом с парком, сообщает Archdaily.

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"Инновационность" основывается на ощущениях, которые у вас возникают, находясь в отеле. Так, вестибюль в форме палатки открывается непосредственно в парк, создавая удивительный эффект, будто посетитель переходит из городской среды в пышный зеленый сад. Круглые диваны приветствуют гостей в комфортной обстановке вокруг сада.



Даже фасад отеля отличает его среди окружающих зданий / Фото Archdaily

Атмосфера вестибюля резко меняется на рассвете или после захода солнца, ведь из-за разного освещения в разное время суток вместе с жалюзи создается игра света и теней.



Каждая деталь в интерьере вестибюля продумана / Фото Archdaily

Отель имеет 81 номер и большую террасу. Все интерьеры здесь оформлены в японском стиле, а один из них даже имеет необычный черный пол в форме татами.



Большой бассейн – гордость отеля / Фото Archdaily

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Гостям также предлагают ресторан с традиционной японской кухней, мини-бар и большой спа-центр с бассейном и тренажерным залом. Гости чувствуют себя объединенными с природой, глядя на зелень и городской пейзаж, а также имеют возможность увидеть пейзаж горы Фудзи.

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