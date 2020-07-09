Пастельные цвета и зеленые островки: в Гонконге представили изысканную лаундж-зону в ТРЦ – фото
Дизайнерская фирма из Китая разработала изысканную ланудж-зону в одном из торговый центров Гонконга. По замыслу, холл призван предоставлять посетителям ощущение пребывания в японском саду. Все пространство здесь разделено на две части, а коллекция мебели и интерьер поражают.
В лаундж-зоне разместили сад скульптур, цветник, рецепцию и выставочную зону для сезонных выставок. Вторая часть выделена под изолированный частный VIP-зал, сообщает Archdaily.
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Вход в VIP-зал обозначен скульптурной стойкой из латуни и мрамора, который выбран благодаря уникальным цветам, напоминающим цветение вишни.
На островках растет мох / Фото Archdaily
Именно VIP-зал похож на тайный сад, который создает приватное и приятное окружение. Столы здесь предназначены для имитации скал в классическом японском саду, а элегантные диваны обиты кожей.
Именно VIP-зал получился очень фотогеничным / Фото Archdaily
С помощью зеленых островков и изысканного интерьера, дизайнеры стремились создать оба пространства, которые бы предоставляли посетителям ощущение пребывания в гостиной и саду одновременно.
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