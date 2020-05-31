Нью-йоркская студия WORKac вставила белые стальные лестницы в трехэтажную квартиру в Бруклине как часть ремонта, для того, чтобы раскрасить ее темный интерьер.

Квартира была разработана для семьи, которая стремится внести больше естественного света в верхние уровни домов. Пространство в 236 квадратных метров содержит три уровня, каждый из которых имеет уникальный план этажа, пишет Deezen.

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Для обновления студия представила ряд декоративных элементов, включая смелую цветную мебель и обои с рисунком, чтобы создать "эклектичный, но плотный воздух".



Обои с пчелами должны развеселить / фото: Deezen

Для привлечения света в темные зоны студия установила окна со стальным каркасом и перфорированные стальные лестницы. Изогнутая лестница окрашена в белый цвет, а окружающие ее стены покрыты обоями с рисунком пчел.

Лестница ведет в подвал, где спальня расположена рядом с основной жилой зоной, а затем – в детские спальни, расположенные на последнем этаже.

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Необработанная кирпичная стена, которая говорит о промышленном прошлом здания, идет по всей длине просторной гостиной. Почерневший стальной камин с отверстием контрастирует с кирпичными стенами. На кухни изготовленные на заказ деревянные шкафы и полки с использованием плит из сосны.



Дизайнеры не боялись экспериментировать с цветом / фото: Deezen

Полукруглая арка с цветочными обоями от британского дизайнера текстиля Уильяма Морриса окружена глубокой фиолетовой стеной в главной спальне. Декоративная фарфоровая плитка покрывает стены в соседней ванной комнате.

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