Две британские архитектурные компании Cottrell и Vermeulen Architecture в Лондоне воплотили в жизнь проект дома, переделанный из гаража. В результате получилось двухэтажное жилье вместо двойного гаража, который был построен еще в 70-годах.

Дом из гаража построили на юге Лондона, сообщает Dezeen.

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Для дополнения дома архитекторы решили использовать комбинацию кирпича и бруса.



Вкрапления желтого цвета добавляет рожзинки в интерьер / Фото Dezeen

Он (район – 24 канал) вырос из небольших индивидуальных застроек гаражей и навесов в маленькие дома,

– объяснили архитекторы.



В ванной в глаза бросается яркий красный пол / фото Dezeen

Несмотря на то, что основными материалами для отделки интерьера были кирпич и древесина, архитектурная студия решила добавить цветов и металлических элементов.



Деревом облицованы коридоры и лестницы в доме / Фото Dezeen

На первом этаже дома, который имеет шесть метров, расположилась жилая зона и столовая дома, откуда виден только закрытый кирпичный двор. Наверху есть две спальни и кабинет.



На кухне контраст тоже создает яркий желтый цвет / Фото Dezeen

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В целом дом имеет 89 квадратных метров площади, а стены здесь имеют большие мансардные окна. Получился довольно светлый и уютный интерьер, который основывается на сочетании белого и коричневого цветов с вкраплениями ярких тонов.

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