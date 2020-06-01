В Испании дизайнеры переработали планирование типичной квартиры с большим количеством стен и перегородок на просторную квартиру. Интерьер выполнен в минималистическом стиле с использованием салатового и голубого цветов.

До реновации это была типичная квартира с закрытыми помещениями, длинным сквозным коридором и небольшим балконом, выходящим на юг, пишет Archdaily.

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С помощью нового дизайна удалось расширить дом новой террасой и обустроить внутренние помещения так, чтобы приблизить их к общему открытому пространству.



Все пространства квартиры были объединены в одно / Фото Archdaily

Дизайнеры стремились связать террасу, гостиную, кухню и рабочие зоны, размывая границы жилых помещений.

Особенность интерьера также базируется на дизайне мебели и облицовки. К деревянному полу решили добавить небесно-голубую облицовку стен, а также детали салатового цвета, которые бросаются в глаза посетителю.

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