Как переделать планирование интерьера и освежить дизайн маленькой квартиры: фото из Испании
В Испании дизайнеры переработали планирование типичной квартиры с большим количеством стен и перегородок на просторную квартиру. Интерьер выполнен в минималистическом стиле с использованием салатового и голубого цветов.
До реновации это была типичная квартира с закрытыми помещениями, длинным сквозным коридором и небольшим балконом, выходящим на юг, пишет Archdaily.
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С помощью нового дизайна удалось расширить дом новой террасой и обустроить внутренние помещения так, чтобы приблизить их к общему открытому пространству.
Все пространства квартиры были объединены в одно / Фото Archdaily
Дизайнеры стремились связать террасу, гостиную, кухню и рабочие зоны, размывая границы жилых помещений.
Особенность интерьера также базируется на дизайне мебели и облицовки. К деревянному полу решили добавить небесно-голубую облицовку стен, а также детали салатового цвета, которые бросаются в глаза посетителю.
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